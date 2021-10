Prima Categoria – E’ tempo di big match tra Boves Mdg e Tre Valli: nel mirino la vetta

La quinta giornata del campionato di Prima Categoria cuneese promette scintille con sfide di grande interesse.

Nel Girone F turno esterno per la capolista Tre Valli che affronterà il Boves Mdg in una rivincita della gara di Coppa Piemonte, che vide i monregalesi imporsi senza grossi patemi d’animo. Una sfida che, però, si prospetta decisamente diversa con un valore delicato della sfida che potrebbe vedere il sorpasso bovesano o un principio di fuga per i ragazzi di coach Delvecchio.

Potrebbe approfittare di questo scontro il Valle Po che incrocerà i guantoni contro l’Ama Brenta Ceva. Turni interni per San Sebastiano e Sant’Albano Stura che attendono rispettivamente contro Atletico Racconigi e Canale 2000 mentre il Stella Maris ospita il Marene in una gara aperta a qualsiasi risultato tra due squadre appaiate in classifica a quota 6 punti.

Importante turno esterno per la Saviglianese che sarà di scena sul terreno di gioco dello Sportroero con Sellam e compagni che cercano punti importanti per accorciare dalla vetta.

Chiudono il palinsesto le sfide casalinghe di Margaritese e Murazzo che se la dovranno vedere rispettivamente contro Roretese e Bisalta.

Negli altri gironi impegno esterno per il Pro Polonghera che sarà di scena contro il Bricherasio Bibiana alla ricerca di punti importanti mentre il Cortemlia prova a dare continuità ai risultati nella sfida lontano dalle mura amiche con il Solero.