Saluzzo: grande partecipazione e il Generale Figliuolo per il 25° Raduno degli Artiglieri da Montagna Aosta (VIDEO E FOTO)

Si è tenuto questa mattina, domenica 3 ottobre a Saluzzo, il 25esimo raduno del gruppo artiglieri da montagna Aosta.

A dare un valore aggiunto in questa occasione è stato il discorso del Generale Francesco Paolo Figliuolo fresco di cittadinanza onoraria: “Vaccinando si fa qualcosa di buono per sé stessi ma anche e soprattutto per gli altri, e qui entra in campo la generosità degli alpini, che ho visto impegnati nei posti più sperduti per portare aiuto assieme alle associazioni di volontariato. Ritengo che spesso si dipinge l’Italia in un certo modo, ma questa è l’Italia e noi lo sappiamo e quindi con determinazione continuiamo. Io vi ringrazio davvero perché essere stato qui oggi per me vuol dire prendere tanta carica e andare avanti e continuare con senso di responsabilità. Non è facile però l’affetto e la vostra vicinanza davvero mi conforta e mi dice che siamo sulla buona strada“.

Anche il sindaco Mauro Calderoni, ha espresso soddisfazione per i due giorni trascorsi: “E’ oggi il momento del ricordo e del cameratismo ma c’è di più. Dopo molti mesi in cui il paese è stato destabilizzato, minando ed indebolendo l’economia e portando via persone care alle famiglie, può essere il tempo per ricordare. Questi due giorni ci servano come momento di riflessione e di ripartenza“.

Franco Giletta, artista saluzzese ha poi creato e donato una sua opera al Generale, ma non è stato l’unico riconoscimento. Secondo omaggio è stato donato a Giovanni Damiano, presidente dell’officina delle idee, con un cappello da alpino artigliere, per ricordare il padre Amedeo, presidente dell’allora Usl 63, morto il 2 luglio del 1987 in seguito alle complicanze del grave ferimento subito nell’agguato del 24 marzo dello stesso anno e il cui nome è stato inserito tra le vittime della mafia, per aver difeso le istituzioni che rappresentava.

Al generale Giacomo Verda, presidente del Comitato Artiglieri Aosta, è stata consegnata una targa di ringraziamento firmata dai collaboratori: Michele Caruso, Gaetano Giuliano, Mauro Giovanetti, Pasquale Urbano, Fabio D’Antuono, Franco Oberti.