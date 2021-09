Moretta – Un sacchetto di terra per i cugini argentini

Il console italiano onorario della città argentina Rafaela, Italo Juan Cas­sina, nel corso della sua visita in Piemonte, ha bussato alla porta del sindaco di Moretta, Gianni Gatti. Cassina ha approfondito una serie di ricerche per risalire alle famiglie cuneesi che diedero un contributo fondamentale alla nascita della sua città, individuandone 11 in tutto. Due di queste, Podio e Oliveri, erano originarie di Mo­retta. «Mi ha chiesto un sacchetto di terra di Mo­retta», spiega Gatti, perché vuole raccogliere una traccia di questo passato, che poi andrà a far parte di un monumento a­gli italiani fondatori della cit­tà». Assieme al sacchetto, Gat­ti ha consegnato al console un attestato che cer­tifica la provenienza del­la terra e alcuni volumi sulla storia di Moretta.