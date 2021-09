Motociclismo: Stefano Leone chiude al 2° posto il Campionato Europeo della Salita

Nell’ultimo week end di agosto si sono disputate in Austria, e precisamente a Julbach, in Austria, le ultime due prove valide per l’assegnazione del Campionato Europeo di Velocità in Salita.

Presente a questo doppio evento anche il conduttore di Caramagna Piemonte Stefano Leone, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, impegnato nella classe Supermoto con una Husqvarna 701, che ha portato sul terzo gradino del podio in entrambe le giornate, risultato che gli ha consentito di concludere il campionato come vice campione europeo.

Sentiamo quanto ha dichiarato: “La gara più bella e veloce dell’anno è stata purtroppo caratterizzata dal maltempo, in quanto ha sempre piovuto, mentre le temperature sono sempre state molto rigide. Ho ottenuto due terzi posti nella classe Supermoto ed ho concluso il campionato, vinto meritatamente dallo Svizzero Philippe Bongard, al quale vanno le mie congratulazioni, in seconda posizione.

Il Moto Club Julbach e gli abitanti della zona sono stati fantastici e ci hanno regalato una premiazione perfetta ed incredibilmente calorosa, facendoci sentire come delle rock star sul palco di un concerto.

Per questa stagione straordinaria e forse irripetibile volevo ringraziare per prima mia moglie Sabrina, che ha condiviso tutte le trasferte e che mi ha aiutato in tutto, il Comandante della Polizia Locale di Savigliano, Rocco Martini e tutti i colleghi per la disponibilità accordatami per potermi permettere di partecipare alle gare, il Moto Club Bisalta Drivers di Cuneo, la Testoni Racing Team, le officine Daniele & Tesio, Epc Moto di Savigliano e la Rizzi Design di Cherasco”.

diemme