Allo chef Pasquale Laera il Premio Festival della Cucina

Go Wine, mercoledì 1 settembre, ha consegnato il Premio Festival della Cucina 2021 a Pasquale Laera chef del Ristorante Borgo Sant’Anna di Monforte. Una serata molto riuscita, che conferma i valori di questa realtà nata nel 2019 e diventata rapidamente un punto di riferimento di eccellenza per la grande cucina di Langa e Roero.

Un bellissimo sito immerso nelle vigne, un angolo del paesaggio di Monforte da osservare con il castello di Serralunga sullo sfondo, sale molto accoglienti in un contesto dove gusto e novità si uniscono alla tradizione. Come la cucina del giovanissimo Pasquale Laera, pugliese di Gioia del Colle, da molti anni ormai in Piemonte e in Langa dove in precedenza aveva già operato.

La scelta del Premio a Borgo Sant’Anna è stata apprezzata: una scelta rivolta alla lungimiranza di un progetto, alla visione di voler operare sempre nel segno della qualità, con un’ulteriore gemma che arricchisce l’offerta in Langa e Roero.

Cosi, dopo Bovio (2016), Felicin (2017), Il Centro di Priocca (2018) e Gemma Boeri (2019), dopo un anno di sosta per il Covid, il riconoscimento premia per la prima volta un giovane emergente.

“Il Festival è dedicato alle stelle Michelin – dicono da Go Wine – ma è attento a dare un segnale a storie particolari che meritano di essere raccontate. Abbiamo valorizzato in passato grandi figure che, pur non avendo ottenuto la celebre stella, da sempre rappresentano un riferimento per la promozione enogastronomica del territorio, oggi la scelta è caduta nei confronti di un giovane, che offre un buon esempio di un territorio dove sono proprio i giovani, con capacità e spirito di innovazione, a proseguire sulla strada virtuosa tracciata dai padri. Go Wine ringrazia per la collaborazione Piero Mollo , presente alla premiazione mercoledì sera e la Distilleria Sibona”.

