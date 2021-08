Musica, teatro, mostre: al via gli eventi del settembre saluzzese

La Fondazione Amleto Bertoni, ormai da alcuni anni, costruisce un calendario del SETTEMBRE SALUZZESE che grazie alla collaborazione del comune di Saluzzo, di Enti e Associazioni del territorio, si è trasformato in un calendario autunnale ricco di proposte ed estremamente variegato. La musica, il teatro, gli eventi di piazza, le celebrazioni ufficiali, sono solo alcuni momenti di un Settembre Saluzzese che vuole essere momento culturale di territorio, aperto alle più diverse proposte.

Ancora una volta, non ci si è fermati e il 2021 sarà l’anno di novità di grande rilievo. Dopo la Mostra “I Tesori del Marchesato” a cura della Fondazione Artea, arriva la “Festa del libro medievale e antico di Saluzzo – Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori”, evento Off del Salone Internazionale del Libro creato in collaborazione con Fondazione Crs e Comune di Saluzzo. Ancora, le fasi finali dedicate alla sfida Saluzzo Monviso 2024 Capitale Italiana della Cultura, con il Town Meetinig di confronto e studio e la grande festa di chiusura del dossier di candidatura.

Non mancheranno poi il Festival Internazionale Suoni d’Arpa in collaborazione con Fondazione Scuola APM, le proposte firmate Fondazione Piemonte dal Vivo e il Cinema Teatro Magda Olivero, le Sinfonie d’Autunno, il nuovo appuntamento Una Valle di Sapori, Jazz Visions, SPORT IN PIAZZA e la 40° Negozi in Strada, Saluzzo Musica Festival Chitarrissima, I Polifonici del Marchesato con la chiusura del loro lavoro estivo, UVERNADA 202. In coda, il gran finale di Start 2021, una vera sorpresa artistica di strada.

Oltre 60 giorni di concerti e momenti d’incontro per una Città e un territorio che davvero non hanno voglia di fermarsi!

Il Calendario

Fino al 31 ottobre

I Tesori del Marchesato

Monastero della Stella, Casa Cavassa, La Castiglia

Un tuffo nell’arte, nella storia e nella cultura dell’antico marchesato di Saluzzo, tra Medioevo e Rinascimento. A cura di Fondazione Artea

Sabato 28 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Concerto di apertura

Arena FAB, Piazza Montebello

Nell’ambito del Concorso Internazionale Suoni d’Arpa XI Edizione

Orchestra di arpe “Futura” (19 arpe) diretta da Valentina Meinero (Musiche di autori italiani e iraniani)

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Domenica 29 agosto – ore 16

Visita a tema Cavalleresco

La Castiglia, Piazza Castello

Il Museo della Civiltà Cavalleresca, al terzo piano del Castello dei Marchesi di Saluzzo “La Castiglia”, è una tappa fondamentale per rivivere la storia del Marchesato.

La visita guidata all’allestimento multimediale articolato in 11 sale, svelerà i personaggi chiave e i momenti significativi della società cavalleresca e cortese del Marchesato.

Costo 5€ (gratuito per under 10 anni) – prenotazioni musa@itur.it

Domenica 29 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Valerio Lisci

Antico Refettorio di San Giovanni, Piazza San Giovanni

Valerio Lisci, arpa classica. Musiche di Paris Alvars, Rossini-Bochsa, Lisci, Reniè

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Lunedì 30 agosto – ore 21.30

Suoni d’Arpa – Vincenzo Zitello

Arena FAB, Piazza Montebello

Zitello, arpa irlandese e Clarsach. Award Ceremony “Premio Città di Saluzzo”

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Mercoledì 1 settembre – ore 21

Suoni d’Arpa – Concerto dei vincitori

Cinema Teatro Magda Olivero, Via Palazzo di Città

Protagonisti i vincitori di tutte le categorie del Concorso d’Arpa

Prenotazione obbligatoria 0175 47031

Mercoledì 1 settembre – ore 21

Maqroll, Gabbiere e altre ballate del mare

Arena FAB, Piazza Montebello

Nell’ambito del festival Occit’amo in collaborazione con Piemonte dal Vivo e Cinema Teatro Magda olivero

da Alvato Mutis; con Federico Sirianni, Raffaele Rebaudengo e Filippo FiloQ Quaglia. Regia di Sergio Mandredi, produzione Teatro Pubblico Ligure

Ingresso 12€ – prenotazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it

Venerdì 3 settembre – ore 21

LUIGI MARTINALE QUARTET

CON STEFANO “COCCO” CANTINI E IL CLASSWING ENSEMBLE

Del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo

SALUZZO | Arena Fondazione Amleto Bertoni | 3 settembre 2021 ore 21:00

Ingresso € 12,00, ridotti € 10,00 (fino a 18 anni e oltre i 65)

Prenotazioni – Jazz Visions ©2021 info@jazzvisions.it / 3395717674

Dal 4 al 6 settembre

74^ Mostra Nazionale della Meccanica Agricola

48^ Mostra Regionale della Razza Frisona

Foro Boario, Via Don Giacomo Soleri

Dal 4 al 6 settembre – 22^ Salone Auto e Moto

Via Mazzini – centro cittadino

Sabato 4 settembre – ore 21

Orchestra Franco Bagutti

Arena FAB, Piazza Montebello

Prenotazione obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it

Lunedì 6 settembre – ore 21

Mi ritorna in mente – 10 Ragazzi per me

Arena FAB, Piazza Montebello

Aurelio Seimandi, Niccolò Licata e Mara Rossino

Prenotazione obbligatoria su www.prenotazionifondazionebertoni.it