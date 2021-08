Busca: sabato 28 agosto sarà una serata dedicata alla scoperta del mondo dei rapaci

Sabato 28 agosto 2021, alle ore 20.30, presso il Parco del Castello del Roccolo di Busca sarà possibile vivere un’esperienza unica dedicata all’affascinante e misterioso mondo dei predatori dei cieli notturni.

Si andrà alla scoperta di questi bellissimi rapaci che, muovendosi silenziosamente, possono però riempire il cielo con canti suggestivi e del tutto particolari, letti in passato come presagio di disgrazie e sventura.

Accompagnati da una guida naturalistica ci immergeremo nella vita notturna del bosco centenario del castello neogotico, sarà l’occasione ideale per “assaporare” ogni passo, tra canti e richiami dei rapaci (aiutati dalla tecnica del playback), improvvisi silenzi e rumori di animali selvatici nel sottobosco.

A seguire avremo la possibilità di essere a tu per tu con alcuni rapaci autoctoni ed esotici, come il barbagianni, l’assiolo, l’allocco, il gufo, per conoscerne abitudini e curiosità.

Si richiede di indossare scarpe da trekking e portare con sé torcia elettrica e acqua.

L’esperienza non è adatta a bambini di età inferiore ai 9 anni, non è consentito portare i cani per non disturbare gli animali selvatici. In caso di pioggia l’evento verrà annullato.

Per vivere questa esperienza in notturna, i posti sono limitati, pertanto è richiesta la prenotazione al 3339875841 o info@castellodelroccolo.it.

Tariffa intera € 10 – tariffa ridotta tra i 9 e i 15 anni € 6.

Per essere aggiornati sulle proposte dell’associazione Castello del Roccolo è possibile consultare il sito internet www.castellodelroccolo e visitare la pagina facebook o instagram del castello.

