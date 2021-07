A Fossano Isiline espande la copertura in fibra ottica FTTH

Prosegue senza sosta l’impegno di Isiline per portare la fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) nella città di Fossano: l’azienda saluzzese, che dal 1995 si occupa di fornire connessioni Internet in tutto il Piemonte, ha avviato i lavori del secondo lotto che interesseranno le zone residenziali della città fornendo così agli abitanti l’accesso all’innovativo e performante servizio Internet.

Isiline è l’unica azienda a possedere un’infrastruttura di proprietà nel comune di Fossano. Grazie agli importanti investimenti realizzati negli scorsi mesi e che tutt’oggi sono ancora in corso, il provider saluzzese è in grado di fornire una connessione Internet in fibra ottica FTTH agli abitanti e alle aziende fossanesi: quella messa a disposizione da Isiline è l’unica soluzione in grado di garantire stabilità e velocità di navigazione fino a 1 Gigabit al secondo, caratteristiche ormai fondamentali per avere accesso ai servizi on demand, al gaming online, per gestire l’impianto domotico, per lavorare da casa e seguire le partite di calcio in streaming.

Ad oggi sono già 6.301 le case collegate alla fibra ottica, a cui se ne aggiungono 754 con il secondo intervento che terminerà a fine luglio. Con questo nuovo lotto di lavori, Isiline prosegue così il progetto di fornire alla città di Fossano l’accesso alla Banda Ultra Larga sfruttando la migliore tecnologia disponibile sul mercato: per essere maggiormente presente sul territorio, l’azienda saluzzese dallo scorso dicembre ha aperto anche un punto vendita in via Roma 32 dove è possibile verificare la propria copertura, ricevere materiale informativo ed attivare la nuova linea.

c.s.