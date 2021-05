Volley C/F: stasera il recupero Gs Sangone-Martino Vbc Savigliano

Non c’è tempo per rilassarsi per il Martino VBC Savigliano, che torna in campo già questa sera, a Nichelino, contro il GS Sangone, per il recupero della prima giornata del girone B3 di Serie C.

La prima palla sarà giocata alle ore 21.15 e si tratta di una sfida assolutamente da non sbagliare per le biancoblu. Con un successo pieno, infatti, ridurrebbero ad un solo punto il divario dal battistrada Finimpianti Rivarolo Volley 34.

SERIE C, GIRONE B3, LA CLASSIFICA:

Finimpianti Rivarolo Volley 34,

Martino Vbc Savigliano 30*,

Mts Ser, Safa 2000 26,

Sole di San Martino El Gall 24,

Pallavolo Montalto Dora 18,

In Volley Piemonte 17,

Volley Busca 14,

Cascina Capello Chieri 13,

Mollificio Rmi Val Chisone 8,

Gs Sangone* e Ricotto Volley Villafranca 0.

*una partita in meno