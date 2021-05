Nuova data per l’Artico Festival: Iosonouncane in concerto a Bra il 27 giugno

È un’edizione particolare questa del 2021 per Artico Festival, che per la sua V edizione organizza cinque differenti spettacoli e lancia una campagna di crowdfunding su Eppela, attiva fino al 21 giugno, coinvolgendo così il pubblico nel progetto di continuare a fare del festival uno spazio di ritrovo e condivisione unico per la città di Bra, dopo un anno inedito e complesso che ha costretto gli operatori del settore culturale e dello spettacolo dal vivo a fermarsi.

Questa visione è stata accolta e condivisa dalla Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, tanto da rientrare tra i progetti selezionati dal bando +Risorse di Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, rivolto alle realtà no profit di Piemonte e Valle d’Aosta con progettualità innovative nel campo della cultura e del welfare.

Una chiamata alla creatività basata sullo strumento innovativo e meritocratico del crowdfunding per contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio investendo su progetti che ricevono un sostegno attivo e partecipato dai cittadini.

L’iniziativa è finanziata interamente da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT e ideata con lo staff di Eppela, e prevede il cofinanziamento delle donazioni raccolte secondo il meccanismo del matching grant: al raggiungimento del 50% dell’obiettivo fissato, le donazioni saranno raddoppiate da Fondazione Sviluppo e Crescita CRT fino al tetto massimo di 5 mila euro a progetto.

Per partecipare, contribuendo così a sostenere le spese di allestimento, l’ospitalità degli artisti e molto altro, basta andare su eppela.com/30007

IL PROGRAMMA DEL FESTIVAL

Si inizia sabato 19 giugno con Bianco, punta di diamante del cantautorato torinese. Con cinque album all’attivo e svariate collaborazioni, fra cui Niccolò Fabi e Colapesce, quest’anno è tornato con Canzoni che durano solo un momento. Ad Artico porterà la prima data piemontese del suo tour estivo in band.

Venerdì 25 giugno, grande attesa per due dei migliori stand-up comedian italiani, Luca Ravenna e Edoardo Ferrario, con il loro Cachemire Summer Tour. L’omonimo podcast, nato quasi per scherzo, nel giro di pochi mesi è risultato il più ascoltato in Italia. Al festival registreranno una puntata dal vivo con il pubblico, tra aneddoti, storie e attualità.

Domenica 27 giugno, è il momento di Iosonouncane, uno dei musicisti più importanti del panorama contemporaneo europeo. Dopo due dischi di grande successo, il suo nuovo album IRA (uscito a maggio) è già uno spartiacque per la musica italiana. Ad Artico Festival porterà la data zero del suo tour, che toccherà tutti i più prestigiosi festival italiani. Un’anteprima nazionale di uno dei concerti più attesi dell’anno.

Sabato 17 luglio è il momento di Generic Animal, una delle voci più amate dell’indie italiano, con la prima data piemontese del tour. Con tre album all’attivo e svariate collaborazioni (Ketama126, Mecna), il suo stile unico unisce musica d’autore, emo e indie rock.

Chiude la rassegna, venerdì 30 luglio, Margherita Vicario: cantante e attrice, è un talento in ogni campo artistico. Dopo svariati singoli di successo, nel 2021 è uscito il suo nuovo album Bingo, uno dei dischi più attesi dell’anno. A Bra porterà tutta l’energia della sua musica in band.

