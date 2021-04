La Camera di Commercio Cuneo al fianco dei frutticoltori cuneesi colpiti dalla gelata

La Camera di Commercio Cuneo, nella sua collegialità, si schiera al fianco dei frutticoltori cuneesi che sono stati vittime della più terribile gelata degli ultimi trent’anni, un evento devastante diffuso su una porzione di territorio estremamente ampia. La situazione potrà essere definita meglio nei prossimi giorni ma sin d’ora si prevedono perdite fino al 100% per kiwi ed albicocche, un danno produttivo del 90% per pesche e ciliegie, una sensibile riduzione del raccolto per susine, mele, piccoli frutti, noci e nocciole.

E’ stata colpita al cuore una delle eccellenze del nostro territorio, i cui saperi e sapori sono riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo ed in poche ore è stato spazzato via un anno di lavoro mettendo in ginocchio un intero comparto produttivo.

La Camera di Commercio Cuneo è compatta nel manifestare la propria vicinanza ai produttori colpiti da questo evento eccezionale e richiede alla Regione Piemonte l’attivazione dello stato di calamità naturale poiché le gelate hanno provocato danni non soltanto ai frutticoltori ma all’intera filiera con una pesante ricaduta sulle strutture di confezionamento che avranno difficoltà nel far fronte ai costi fissi, agli ammortamenti, agli investimenti, ai mutui, con pesanti ricadute occupazionali in un momento già estremamente difficile a causa dell’emergenza sanitaria.

c.s.