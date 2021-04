Assegnati al CD Fossano i Campionati Italiani a Squadre 2021 di Dama Internazionale

Sarà Fossano ad ospitare il primo evento sportivo di portata nazionale in programma nella Granda (a parte il passaggio di alcune tappe del Giro d’Italia) in questo 2021: infatti, pochi giorni fa il Circolo Dama Fossano ha ricevuto dalla Federazione Italiana Dama l’incarico di organizzare il Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazionale, la specialità disputata sulla damiera da 100 caselle (e con regole in parte diverse dalla Dama Italiana) e usata per le gare a livello mondiale e continentale.

Il Circolo Dama Fossano, guidato dal presidente Davide Pagliano, torna ad avere l’onore di ospitare ed organizzare un evento di livello nazionale a distanza di 5 anni: l’ultima volta fu nel 2016 quando il club del presidente Pagliano ospitò l’analogo Campionato Italiano a Squadre di Dama Internazionale, vinto proprio dalla squadra di casa.

La gara si disputerà da sabato 29 a lunedì 31 maggio presso la sala congressi del Dama Hotel di via Circonvallazione, sede del CD Fossano, gestito da Davide e Daniela Pagliano, e vedrà protagonisti i migliori giocatori italiani e stranieri residenti in Italia di questa specialità: in particolare, saranno in gara i campioni che dominano la classifica italiana di Dama Internazionale a partire dal n°1, il giovane Maestro Alessio Scaggiante, il talento emergente degli ultimi anni, e poi il Grande Maestro Loris Milanese, capitano della Nazionale Italiana di Dama e miglior giocatore del CD Fossano; il Maestro Aboubacar Diop, senegalese del CD Bergamo, il Grande Maestro e CT della Nazionale Daniele Bertè di Savona, il Grande Maestro Daniele Macali di Latina e molti altri damisti tra i primi 50 del ranking italiano di specialità.

Tra i Circoli Dama saranno in gara tutti i più importanti a livello nazionale nella specialiˆ sulle 100 caselle, quelli che si sono contesi il Campionato Italiano a Squadre nell’ultimo decennio come il CD Fossano, padrone di casa, il CD Bergamo, il CD Latina; il CD Savonese, il CD Triestino, il CD Mori (Trento), il CD Verona ed altri ancora da tutta la Penisola. Incerta per ora la presenza del “campionissimo” Michele Borghetti di Livorno, lontano dalle gare da alcuni mesi, ma proprio il torneo di Fossano potrebbe ospitare il suo atteso ritorno in campo. Il lotto definitivo delle squadre e dei giocatori partecipanti sarà annunciato nei primi giorni di maggio.

Comunque, il livello tecnico sarà, di certo, altissimo, probabilmente il più elevato di tutto il 2020 in Italia. Ogni formazione sarà composta da 3 damisti e il programma della gara prevedrà numerosi turni di gioco: in ogni partita ogni giocatore di un circolo affronterà un solo avversario della squadra rivale. I turni di gioco si dovrebbero svolgere dal pomeriggio del 29 maggio a quello del 31 maggio quando si terranno le premiazioni.

Il CD Fossano oltre alla sua Prima Squadra sta valutando la possibilità di iscrivere anche una seconda formazione, composta da damisti della Granda, come fatto da altri circoli in precedenti edizioni dei Campionati a Squadre: questo per offrire ai giocatori locali l’opportunità di affrontare damisti di altissimo livello e di migliorare il proprio gioco. Il torneo assegnerà il titolo di Campioni Italiani a Squadre, nel 2020 vinto dal circolo Energya Fitness Club di Maser ( Treviso), guidato da Alessio Scaggiante: da sottolineare che il CD Fossano ha trionfato nel 2015 e nel 2016. Alla manifestazione parteciperanno circa una cinquantina di giocatori, e numerosi dirigenti dei circoli e della FederDama che sarà rappresentata almeno da alcuni consiglieri federali, se non dallo stesso presidente FID Carlo Bordini.

Da sottolineare che il Campionato si svolgerà in piena sicurezza, nel rispetto delle rigide normative anti-contagio da Covid 19 fissate dalla FID: obbligo di mascherina e di visiera durante le partite e nelle fasi precedenti e successive, obbligo di frequente sanificazione delle mani durante la gara, mantenimento della distanza di sicurezza tra le persone, igienizzazione delle damiere e delle pedine, a cura degli arbitri, ad ogni turno di gioco.

Queste regole permetteranno la disputa del Campionato Italiano a Squadre anche in questo periodo di pandemia a prescindere dal colore che avranno il Piemonte e la Granda a fine maggio rispetto alla situazione dell’emergenza sanitaria: chiaramente la gara si svolgerà a porte chiuse, senza la presenza del pubblico, così come anche le premiazioni. Probabilmente le migliori partite saranno trasmesse in diretta streaming su alcuni siti e piattaforme Internet dedicati alla Dama. L’organizzazione del Campionato sarà curata da Davide Pagliano, nella sua duplice veste di presidente del CD Fossano e di Delegato Regionale della FederDama Piemonte: infatti, questo torneo sarà la gara di Dama più importante dell’anno nella nostra regione ed in tutto il Nord-Ovest d’Italia.

“Siamo onorati – sottolinea Davide Pagliano – che la FederDama abbia di nuovo scelto, dopo cinque anni, il nostro circolo per organizzare questo Campionato Italiano a Squadre che è una delle gare più importanti dell’anno in Italia e una delle 2 principali per la Dama Internazionale insieme al Campionato Individuale Assoluto. Infatti, questo evento dovrebbe vedere protagonisti tutti i principali campioni sulle 100 caselle in Italia, partecipazione favorita dal fatto che il torneo si svolgerà in soli 3 giorni e in un periodo di ‘ponte’ lavorativo, grazie alla vicina festività del 2 giugno, che renderà possibile la presenza di chi ha problemi di lavoro; ricordiamo, infatti, che in Italia i damisti sono dilettanti ed anche i più forti devono fare i conti con gli impegni lavorativi o di studio, non essendo professionisti.

La scelta del Consiglio Federale della FID ci onora e premia l’impegno del nostro Circolo Dama Fossano sia nel diffondere questo ‘sport della mente’ sul nostro territorio sia nel promuovere la Dama Internazionale tra gli appassionati agonisti ed amatori: infatti, il CD Fossano è un dei club che più si dedica in Italia alla Dama sulle 100 caselle sia ospitando da anni a Fossano i Campionati Regionali e Provinciali di specialità che tornei locali sia partecipando con nostre squadre e giocatori ai tornei più importanti in Italia e, dopo lo stop alle gare in presenza nell’ultimo anno, a quelli promossi su Internet a livello Europeo e nazionale”.

Ricordiamo, infatti, che la scorsa primavera la squadra del CD Fossano, guidata dal Grande Maestro Loris Milanese, fu il miglior team italiano nella Coppa Europa per Club disputata on-line e organizzata dalle Federazioni Dama di Olanda e Polonia.

“Inoltre – conclude Pagliano – questo Campionato Italiano a Squadre ci offre anche l’opportunità di far confrontare i nostri damisti locali con i più bravi in Italia sulle 100 caselle: infatti, se sarà possibile, insieme alla nostra Prima Squadra intendiamo iscrivere alla gara una Seconda Squadra, formata dai nostri migliori damisti di categoria Nazionale e Regionale nel ranking di Dama Internazionale, così come in passato hanno fatto altri circoli ospitanti. Inoltre, se la situazione dell’emergenza sanitaria lo consentirà, valuteremo di promuovere un torneo per damisti locali in concomitanza con gli ultimi turni del Campionato Italiano, per far vivere anche ai nostri giocatori più giovani o meno esperti, l’atmosfera di un grande evento damistico”.

Infine, da ricordare che le principali gare del Campionato Italiano a Squadre di fine maggio a Fossano saranno trasmesse in diretta streaming e su alcune delle piattaforme più in voga in Europa e nel mondo tra gli appassionati di Dama: questo contribuirà a far conoscere e promuovere Fossano anche dal punto di vista della notorietà e, perchè no, sotto il profilo turistico. Tra qualche settimana saranno rese note le squadre ed i giocatori partecipanti alla gara del 29, 30 e 31 maggio ed altri dettagli sulla competizione.

