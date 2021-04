Cherasco: consegna ufficiale d’inizio lavori per la tangenziale

Tappa importante e molto attesa! Questa mattina si è tenuta la consegna ufficiale d’inizio lavori per la tangenziale di Cherasco.

“Dopo anni di impegno, finalmente la consegna di inizio lavori: con il presidente della Provincia Federico Borgna, il consigliere delegato Massimo Antoniotti, sindaco, vice e consigliere di Cherasco, gli ing. Enrici e Ferraro. Un tassello per il miglioramento del traffico in quella zona e in Provincia!” ha commentato il senatore Marco Perosino, presente al momento ufficiale.

“Iniziato il cantiere della circonvallazione di Cherasco, dopo anni di burocrazia si parte. Grazie a quanti, in questi anni, hanno creduto e lavorato per questa opera che cambierà ancora in meglio la vivibilità della nostra bella Cherasco“, sono le parole dell’attuale vice-sindaco cheraschese (ed ex primo cittadino) Claudio Bogetti.

“Consegna dei lavori alle ditte Saisef di Mondovì e Porro calcestruzzi di Dogliani: 8 milioni e mezzo di euro il costo, supportato dal Ministero, dalla Regione Piemonte e dal nostro Comune. Opera davvero tanto attesa, perchè toglierà il traffico pesante dal centro cittadino“, così il sindaco di Cherasco Carlo Davico.