Volley A2/F, il punto sul girone Ovest dopo la quinta di ritorno: Roma, fuga per la vittoria?

La quinta giornata di ritorno del girone Ovest è stata caratterizzata da mille sfaccettature. Thriller ed emozioni in alcune partite, ovvi risultati in altre. Le due partite più avvincenti si sono registrate a Mondovì ed in Sardegna. Nella prima la LPM Bam Mondovì ha avuto ragione di Pinerolo in cinque set. Nella seconda Olbia va sotto di due set contro una brillante Montale ma recupera e vince al tie-break.

Dallo scontro diretto tra seconda e terza in classifica ne approfitta ovviamente Roma. Le capitoline regolano 3-0 il CUS Torino e rafforzano il loro primo posto. Anche se la LPM dovesse vincere da tre punti nel recupero con il Club Italia, rimarrebbe un punto indietro in classifica a parità di partite giocate.

L’ultima sfida del girone Ovest ha visto Sassuolo regolare proprio il Club Italia per 3-1. Con questa vittoria le neroverdi (24 punti) scavalcano Marsala e Busto Arsizio (22), ferme in quanto avevano già disputato la sfida di giornata a dicembre. Le siciliane hanno due partite in meno delle dirette avversarie e mantengono il pallino del gioco per il discorso Pool promozione. Domani, però, il recupero Marsala-Sassuolo potrebbe dare indicazioni più precise.

LPM BAM MONDOVI’ – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3-2 (20-25 25-23 14-25 25-17 15-12)

LPM BAM MONDOVI’: Tanase 12, Molinaro 17, Scola 1, Hardeman 16, Mazzon 13, Taborelli 20, De Nardi (L), Bordignon, Bonifacio. Non entrate: Serafini, Midriano, Mandrile. All. Delmati.

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Gray 8, Zago 24, Bussoli 16, Akrari 18, Boldini 2, Fiesoli 7, Fiori (L), Buffo 2, Pecorari, Allasia, Casalis. All. Marchiaro.

ARBITRI: Rossi, Scotti.

NOTE – Durata set: 23′, 27′, 21′, 25′, 18′; Tot: 114′.

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB – BARRICALLA CUS TORINO 3-0 (25-23 25-13 25-18)

ACQUA & SAPONE ROMA VOLLEY CLUB: Guiducci 2, Papa 14, Rebora 3, Adelusi 15, Arciprete 15, Cogliandro 7, Spirito (L), Diop 5, Consoli 1, Purashaj. Non entrate: Bucci (L), Giugovaz. All. Cristofani.

BARRICALLA CUS TORINO: Venturini 7, Batte 5, Severin 1, Pinto 2, Mabilo 7, Vokshi 8, Gamba (L), Sainz 4, Sironi 2, Rimoldi, Torrese. Non entrate: Bertone (L), Verzini. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Dell’Orso, Adamo.

NOTE – Durata set: 24′, 22′, 22′; Tot: 68′.

Come detto, Roma amplia la sua leadership nel girone Ovest sconfiggendo in casa il CUS Torino. Troppo netto il divario fra la formazione capitolina e le universitarie, capaci di trovare contromisure solo nel primo set. Da lì in poi è un monologo giallorosso, con Papa, Adelusi e Arciprete in grande evidenza. Solo 3 punti per la ex-LPM Rebora. Per le “cussine” nessuna atleta in doppia cifra. Roma, adesso, è attesa dal recupero infrasettimanale a Olbia e dalla sfida casalinga sempre con la formazione sarda. Per il CUS l’ostico derby contro Pinerolo previsto per sabato.

GREEN WARRIORS SASSUOLO – CLUB ITALIA CRAI 3-1 (26-28 25-19 25-21 25-23)

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Spinello 2, Salinas 13, Aliata 4, Antropova 35, Dhimitriadhi 16, Civitico 6, Falcone (L), Pasquino, Pelloni. Non entrate: Ferrari, Busolini (L), Magazza, Zojzi, Fornari. All. Barbolini.

CLUB ITALIA CRAI: Nervini 13, Nwakalor 11, Monza 2, Gardini 14, Marconato 1, Frosini 22, Armini (L), Ituma 7, Pelloia, Barbero. Non entrate: Giuliani, Gannar (L), Bassi, Trampus. All. Bellano.

ARBITRI: Cavicchi, Sabia.

NOTE – Durata set: 31′, 23′, 26′, 29′; Tot: 109′.

Le giovani del Club Italia vendono molto cara la pelle in quel di Sassuolo, ma si devono arrendere in quattro set. La differenza è fatta da una Antropova formato extralusso, che termina la sfida con la bellezza di 35 punti. La italo-russa trova buona collaborazione dall’ex-LPM Dhimitriadhi ma è il vero e proprio ago della bilancia della sfida. Per le azzurrine non bastano i 22 di Frosini e gli 11 di Nwakalor. Per le neroverdi ci sono ora il recupero di domani contro Marsala e il derby contro Montale. Questa settimana dirà molto per le loro chance di accedere alla Pool Promozione del girone Ovest. Il Club Italia è atteso mercoledì a Mondovì e dalla trasferta contro la stessa formazione siciliana.

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA – EXACER MONTALE 3-2 (21-25 21-25 25-18 25-21 15-13)

GEOVILLAGE HERMAEA OLBIA: Ghezzi 9, Barazza 9, Korhonen 24, Joly 18, Angelini 10, Stocco 3, Caforio (L), Minarelli 2, Nenni, Zonta. Non entrate: Poli, Martis. All. Giandomenico.

EXACER MONTALE: Saccani 3, Rubini 13, Fronza 11, Botarelli 28, Aguero 10, Gentili 4, Bici (L), Pinali, Blasi. Non entrate: Venturelli, Cioni (L), Altariva, Brina. All. Tamburello.

ARBITRI: Verrascina, Grassia.

NOTE – Durata set: 25′, 32′, 25′, 27′, 18′; Tot: 127′.

Olbia recupera una disperata situazione contro Montale e mantiene vivo un piccolo lumicino di speranza per accedere alla Pool Promozione del girone Ovest. Le sarde patiscono l’avvio di gara e una grande Botarelli. Dopo i primi due parziali, però, le emiliane perdono lucidità e devono arrendersi a Korhonen e Joly. Per Olbia la settimana prevede due ardue sfide con Roma. Montale, invece, avrà tutta la settimana per prepararsi al derby contro Sassuolo della prossima domenica.

SERIE A2 GIRONE OVEST – CLASSIFICA

Acqua & Sapone Roma Volley Club 34 (11-3);

Lpm Bam Mondovì 30 (10-3);

Eurospin Ford Sara Pinerolo 27 (10-4);

Green Warriors Sassuolo 24 (8-7);

Sigel Marsala 22 (8-5); Futura Volley Giovani Busto Arsizio 22 (7-8);

Geovillage Hermaea Olbia 17 (5-8);

Barricalla Cus Torino 15 (5-10);

Club Italia Crai 10 (3-9);

Exacer Montale 6 (2-12).

SERIE A2 GIRONE OVEST – PROSSIMO TURNO

9^ GIORNATA

Martedì 12 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Sigel Marsala – Green Warriors Sassuolo ARBITRI: Ciaccio-Pecoraro

8^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

Geovillage Hermaea Olbia – Acqua&Sapone Roma Volley Club ARBITRI: Proietti-D’Amico

12^ GIORNATA

Mercoledì 13 gennaio, ore 18.00 (diretta LVF TV)

LPM BAM Mondovì – Club Italia Crai ARBITRI: Santoro-Kronaj

17^ GIORNATA

Sabato 16 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Barricalla Cus Torino – Eurospin Ford Sara Pinerolo

Domenica 17 gennaio, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – LPM BAM Mondovì

Sigel Marsala – Club Italia Crai

Exacer Montale – Green Warriors Sassuolo

Acqua&Sapone Roma Volley Club – Geovillage Hermaea Olbia