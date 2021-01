SERIE D: marchionali e leoni si dividono la posta! Saluzzo-Derthona termina 0-0

Nella tredicesima giornata di Serie D girone A il Saluzzo pareggia in casa per 0-0 contro il Derthona. Per l’occasione mister Boschetto è costretto a rinunciare a De Peralta e Serra, mentre Pellegrini recupera dalla squalifica Manasiev.

Al l’8’ Sardo prova la conclusione dalla distanza di sugli sviluppi di una punizione, ma il suo tentativo termina fuori.

Al quarto d’ora di gioco i leoni sfiorano il vantaggio con un palo di Manasiev, che dopo aver superato la difesa del Saluzzo colpisce il legno alla destra di De Marino. I marchionali ripondono con un cross dalla destra di Barale, Serino che non arriva sul pallone per poco.

L’occasione più ghiotta del primo tempo è dei marchionali che al 20’ ottengono un rigore per il Saluzzo per un fallo in area ai danni di Tosi. Sul dischetto si presenta Gaboardi, ma Teti intuisce e manda in angolo. Si tratta del terzo rigore sbagliato consecutivamente per i marchionali: i precedenti errori erano di Sardo contro la Sanremese e di Tosi contro il Vado.

Al 26’ Lipani prova a sbloccare la gara con un gran tiro, ma la sfera esce di un soffio.

La ripresa si apre con gli ospiti che si rendono pericolosi con un colpo di testa di Gueye che termina alto sopra la traversa

All’ora di gioco Manasiev cerca di sorprendere De Marino ma il numero 8 non impatta bene con il pallone a causa del terreno molto pesante e calciando fuori.

Dieci minuti più tardi Supertino riceve il rosso per fallo da ultimo uomo ai danni di Gueye lanciato a rete, lasciando i marchionali in 10 uomini. La conseguente punizione viene calciata da Cirio, il suo mancino però esce di un nulla. Al 73’ il Saluzzo, con una buona azione di Sardo trova la rete grazie a Carrer, ma è tutto fermo per fuorigioco.

A un quarto d’ora dal termine Gualtieri viene espulso per somma di ammonizioni ristabilendo la parità numerica in campo. Il Derthona non cede e prova un ultimo assedio che però non va a buon fine. La partita termina quindi 0-0, con le due neopromosse che si dividono la posta in palio.

SALUZZO- DERTHONA 0-0

Ammoniti: Cirio, Manasiev, Lipani, Gualtieri

Espulsi: Supertino, Gualtieri

SALUZZO: De Marino, Serino, Bedino, Caldarola, Carli, Supertino, Gaboardi, Mazzafera, Carrer (85′ Scavone), Tosi(63′ Sardo), Barale All.: Boschetto

DERTHONA: Teti, Gualtieri, Tordini(67′ Corbier), Lipani, Emiliano, Magnè, Cirio, Manasiev, Spoto(67′ Valera), Palazzo, Gueye. All.: Pellegrini

ARBITRO: Andrea Valentini di La Spezia

ASSISTENTI: Matteo Manni di Savona e Mattia Bettani di Treviglio