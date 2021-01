Sci – Definito il calendario gare di gennaio di Children e Cuccioli: tante gare sulle piste cuneesi!

A seguito delle disposizioni impartite dalla FISI, il Comitato Alpi Occidentali ha preparato il calendario delle competizioni di livello territoriale a partire da sabato 9 e sino domenica 31 gennaio 2021, da sottoporre all’autorizzazione della Federazione.

Non mancano i test in provincia di Cuneo. Domenica 10 gennaio ad Artesina lo Sci Club locale organizzerà gli Slalom Allievi e Ragazzi validi per il Trofeo Baudino, mentre lunedì 11 a Prato Nevoso si disputeranno i Giganti riservati alle medesime categorie.

Da notare che Artesina ospiterà anche venerdì 8 e sabato 9 gennaio due Slalom FIS-NJR, mentre domenica 24 e lunedì 25 sono in programma due Giganti FIS Cittadini maschili e femminili.

Sempre ad Artesina giovedì 21 e venerdì 22 gennaio Allievi e Ragazzi della Circoscrizione di Cuneo si sfideranno nelle prove e nelle gare di Super-G valide per il Trofeo Capetta.

A Limone Piemonte l’Equipe Limone organizzerà lunedì 19 e martedì 19 il Trofeo Hero Europe, che comprende uno Slalom Allievi e Ragazzi maschile e femminile e un Gigante maschile e femminile. Le gare saranno valide per la qualificazione all’Alpe Cimbra FIS Children Cup.

I Cuccioli, invece, torneranno in pista domenica 17 gennaio a Sansicario, per disputare lo Slalom valido per il Trofeo Fini Compressori organizzato dallo Sci Club Sansicario Cesana.

Nella Circoscrizione di Cuneo domenica 17 lo Ski College Limone organizzerà sulle piste di casa lo Slalom valido per il Trofeo Banco Azzoaglio, mentre domenica 24 il Prato Nevoso Team proporrà un Gigante valido per il Trofeo Prato Nevoso.

