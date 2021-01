Successo per il webinar su infortuni e allenamenti organizzato dall’Atletica Mondovì

Nella serata di lunedì 28 dicembre si è svolto il convegno “Infortuni e allenamento degli arti inferiori nello sprint e nei salti dell’atletica Leggera” organizzato dall’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo in collaborazione con Fidal Piemonte e AtleticaStudi e patrocinato dal Comune di Mondovì.

I relatori dal grande curriculum sportivo e professionale sono stati il dottor Marco Airale (Fisioterapista/ Osteopata/Allenatore di Atletica Leggera presso Tumbleweed Track club con il Coach Rana Reider, già tecnico della nazionale Cinese) e il dott. Marco Cuniberti, monregalese, fisioterapista per sport olimpici presso “Aspire Academy” in Qatar. Ha moderato la serata il tecnico dell’Atletica Mondovì dott. Andrea Pace.

Una platea di circa 140 tecnici iscritti da tutta Italia, a cui si sono aggiunti professori di educazione fisica e gli allievi del Liceo Sportivo di Mondovì, ha assistito alle oltre 2 e mezza di dibattito durante il quale i relatori hanno approfondito le tematiche contenute nel podcast didattico predisposto e hanno risposto puntualmente alle domande.

“Un ringraziamento doveroso va ai relatori per la disponibilità e la professionalità dimostrata, all’Assessore allo Sport Luca Robaldo intervenuto nel corso della serata per portare il saluto del Comune di Mondovì che ha patrocinato l’iniziativa, al supporto della Fidal Piemonte, ai tecnici dell’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo: Andrea Pace che ha moderato gli interventi ed Enrico Priale che ha curato l’organizzazione dell’evento. Il ringraziamento più grande va a tutti i partecipanti per la fiducia riposta e per gli attestati di soddisfazione pervenuti per la formazione ricevuta” – sottolineano gli organizzatori.

Il Presidente Fabio Boselli ha commentato “Il format che abbiamo proposto era una scommessa che possiamo dire oggi di avere vinto: i quasi 200 partecipanti ne sono una conferma. Il merito va alla professionalità dei relatori che hanno dato spunti molto interessanti di analisi ai tecnici intervenuti, ma anche alla “comodità” di poter fruire dei contenuti direttamente a casa propria con le quattro ore totali di formazione, due in podcast e due live. Sicuramente una soluzione che vogliamo riproporre in futuro, anche quando questo momento di emergenza legato al Covid, sarà passato”.

c.s.