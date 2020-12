Il momento migliore per dimostrare che è… l’“IDEA” giusta

La rivista ha saputo affrontare le sfide legate all’emergenza sanitaria, inventandosi altre modalità per coinvolgere i propri lettori e nuove opportunità per gli inserzionisti. L’obiettivo è innovarsi sempre!

Mai come quest’anno l’avvicinarsi delle vacanze natalizie serve per tirare le somme di quanto accaduto nel 2020.

A gennaio nessuno avrebbe potuto immaginare i mesi cui saremo andati incontro da marzo in avanti, con una pandemia che ha messo a repentaglio la salute di ognuno di noi, ma, in subordine, ha anche minato alle fondamenta il sistema economico su cui si regge la nostra società.

Difficile immaginare tali sviluppi, ma altrettanto improbabile predire la capacità di reazione che molti hanno dimostrato. Anche la “Rivista IDEA”, per quanto di sua competenza, ha saputo tirar fuori una grande dose di determinazione, unita alla capacità di innovare, per adeguarsi al contesto mutato. Durante il primo “lockdown” la rivista ha saputo rispondere alle esigenze del periodo, rimanendo sempre in linea diretta con i propri lettori, ma soprattutto sempre in perfetta sintonia con le nuove strade di comunicazione per i suoi fedeli inserzionisti che non hanno mai dubitato dell’efficacia del mezzo e della sua capacità di anticipare e di adattarsi alle richieste imposte dai lettori e dai nuovi scenari commerciali. Per cinque numeri, quindi, si è trasferita sul web in edizione esclusivamente digitale per poi tornare alla sua storica e consolidata distribuzione postale, non abbandonando però le caselle di posta elettronica di un affezionato pubblico che ne ha seguito, attraverso il web con il computer, il telefonino e gli smartphone, i tanti arricchimenti multimediali.

Prima attraverso una newsletter mirata e poi utilizzando canali quali WhatsApp e altri social, la nostra rivista ha raggiunto anche una parte di pubblico nuovo, dislocato non solo in Granda, ma nel resto del Piemonte e in parte di Lom­bardia e Liguria.

I due canali, quello cartaceo e quello online hanno poi continuato lungo strade affini e complementari ad informare il territorio della Granda e non solo, ma ampliando lo sguardo per avvicinare nuovi contatti utili agli sponsor della rivista. IDEA diventa così una rivista per conoscere un territorio da frequentare con piacere per scoprirne le unicità e le peculiarità, e la sua caratteristica multimediale permette di incuriosire nuovi mercati. Essendo fruibile dall’utente in qualunque mo­mento, senza dover installare nulla sul proprio computer o smartphone, ma con la semplice connessione internet con la quale collegarsi a www.ideawebtv.it e poter sfogliare e leggere le tante interviste a personaggi ed autorità locali, con gradevoli e sempre moderne incursioni nel mondo dei personaggi televisivi, del cinema…

I numeri testimoniano come i lettori abbiano gradito la formula adottata dalla Rivista IDEA. Da inizio aprile al 18 dicembre sono stati 150.745 i lettori unici del settimanale nella versione sfogliabile pre­sente sul web (per un totale di 3.545.641 pagine visualizzate), i quali hanno potuto vivere un’esperienza mul­­timediale completa, partendo dal testo per poi seguire approfondimenti video, spiegazioni audio, animazioni grafiche. Ognu numero di IDEA da aprile in avanti, è stato sfogliato in formato digitale in media da 4.368 persone, per un totale, tra fruizione cartacea e web, di oltre 35.000 lettori a settimana.

Anche i numeri del sito d’informazione online IDEAWEBTV. IT sono in forte crescita: nel 2020 (sempre sino al 18 dicembre) sono state 6.501.531 le pagine visualizzate e 4.309.453 gli utenti unici, mentre nel 2019 furono rispettivamente 5.599.429 e 3.519.055. L’aumento è di quasi un milione, sia di visualizzazioni che di utenti unici, per un incremento del 25 per cento!

Inizia ora un nuovo anno in cui esplorare nuo­vi linguaggi rimarrà uno degli obiettivi della Rivista IDEA, sempre al fianco dei suoi inserzionisti e di tutte quelle industrie, aziende, attività commerciali ed artigianali, che sono pronte ad affrontare le sfide del futuro.