Volley A1/F – IL PUNTO: Imoco inarrestabile, Cuneo dice 15! Tre i rinvii per Covid-19

La Bosca S.Bernardo Cuneo supera con un convincente 3-0 Il Bisonte Firenze nel primo match della prima giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile e trova tre punti fondamentali da mettere sotto l’albero.

Prive di capitan Signorile, bloccata da un fastidio alla schiena, le ragazze di Andrea Pistola trovano nella sua sostituta Alice Turco l’MVP di serata, abile a orchestrare una efficace Bici (suo il punto conclusivo dei tre parziali) e le centrali Zakchaiou e Candi (28 punti in due).

Vince l’Imoco Volley Conegliano al PalaRadi di Cremona, ma la VBC èpiù Casalmaggiore riesce, come nella gara di andata, a ‘togliere’ un set alle pantere. Finisce quindi 3-1 per le gialloblù di Daniele Santarelli, che restano a punteggio pieno con 13 vittorie da tre punti su 13 gare.

Il mercoledì che ha aperto ufficialmente il girone di ritorno del Campionato di Serie A1 Femminile, si chiude al PalaGeorge di Montichiari, con la sfida – in diretta su RaiSport+HD – tra le padroni di casa della Banca Valsabbina Millenium Brescia, alla caccia di punti salvezza per lasciare l’ultima posizione in graduatoria, e le neopromosse della Delta Despar Trentino, alla ricerca della seconda gioia esterna del torneo, dopo i ben sedici punti conquistati nel girone di andata.

A vincere è la Delta Despar Trentino, che trova la seconda vittoria esterna in campionato, due punti d’oro che hanno già il profumo di salvezza, con Fondriest e compagne che salgono a quota 18, mentre la Banca Valsabbina Millenium brescia muove ancora la classifica, ma trova l’ennesima sconfitta al tie-break, nonostante la prestazione monstre di Anna Nicoletti, con ben 40 palloni messi a terra.

Le altre tre gare della 14^ giornata sono state rinviate a data da destinarsi per casi di positività al Covid-19.

SERIE A1 FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA 14^ GIORNATA

Mercoledì 16 dicembre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Il Bisonte Firenze 3-0 (25-20 25-23 25-23)

Mercoledì 16 dicembre, ore 18.00 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Imoco Volley Conegliano 1-3 (16-25 16-25 25-23 18-25)

Mercoledì 16 dicembre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Delta Despar Trentino 2-3 (23-25 25-20 22-25 28-26 12-15)

Rinviate a data da destinarsi

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Monza

Savino del Bene Scandicci – Zanetti Bergamo

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini Fortinfissi Perugia

Riposa: Igor Gorgonzola Novara

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 39; Igor Gorgonzola Novara 28; Saugella Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 24*; Reale Mutua Fenera Chieri** 21; Delta Despar Trentino 18***; Bosca S.Bernardo Cuneo 15; Il Bisonte Firenze 14;Vbc èpiù Casalmaggiore* 12; Unet E-Work Busto Arsizio** 10; Zanetti Bergamo 10; Bartoccini Fortinfissi Perugia 9; Banca Valsabbina Millenium Brescia 9***.

* una partita in meno

** due partite in meno

*** una partita in più