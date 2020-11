Coronavirus a Lagnasco: 43 positivi. Pienamente operativo l’hotspot tamponi

Ad oggi, martedì 24 novembre, il numero di Lagnaschesi positivi al Coronavirus, rilevato dalla mappa covid della Regione Piemonte, scende a 43 di cui attualmente 6 ricoverati in ospedale ed i restanti in isolamento presso la propria residenza.

Il sindaco Roberto Dalmazzo, ci aggiorna anche in merito all’hotspot creato la scorsa settimana in collaborazione con il comune di Scarnafigi: “I tamponi sono stati effettuati martedì, mercoledì e venerdì il servizio sta andando molto bene, i prossimi per Lagnasco sono previsti per venerdì ore 13,30″.