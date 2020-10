Sabato 24 e Domenica 25 arrivano gli appuntamenti “Autunno in Alta Valle Stura”

Tradizionalmente, l’ultimo fine settimana di ottobre si svolgono a Vinadio, nei suggestivi spazi del Forte Albertino, la Fiera dei Santi e la Mostra della pecora Sambucana. Quest’anno, per ovvi motivi legati alla crisi sanitaria in corso, l’Unione Montana Valle Stura, il Consorzio Escaroun e il Comune di Vinadio hanno deciso di annullare e rinviare la manifestazione al prossimo anno.

L’Ecomuseo della Pastorizia, in comune accordo con l’Unione Montana Valle Stura, il Consorzio Escaroun, il Comune di Vinadio e il Forte di Vinadio, ha deciso di organizzare alcune attività di valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico, della storia e della tradizione del territorio, con lo scopo di mantenere viva l’attenzione sull’importanza economica e sociale dell’allevamento della pecora Sambucana in Valle Stura.

Gli eventi si svolgeranno con pubblico ridotto e in conformità alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Di seguito la programmazione per il fine settimana del 24 e 25 ottobre 2020.

SABATO 24 OTTOBRE

VINADIO (CN)

Due attività che fanno parte del percorso di conoscenza dei beni culturali della Valle Stura attuato nell’ambito del progetto dell’Unione Montana Valle Stura “Valle Stura. Una Valle mille opportunità”, in cui grazie al contributo ricevuto dalla Fondazione CRC, è stato possibile realizzare una mappatura completa del patrimonio culturale presente nei vari comuni della vallata, e l’attuazione di un doppio contest fotografico.

ore 10 | Visita guidata alla Chiesa di S.Fiorenzo e al tesoro della sagrestia

La parrocchiale di Vinadio, che rappresenta un bell’esempio di architettura medievale alpina, fu eretta, come recita l’iscrizione sull’ingresso, sotto Papa Giovanni XXII e il re Roberto d’Angiò, nel 1321, a spese della comunità. Nella seconda metà del XVII secolo fu radicalmente trasformata e la sua struttura venne ampliata; si mantenne però il campanile romanico, inglobato nella navata destra. Al Seicento appartengono anche i grandiosi altari – tra i più belli della valle – in legno scolpito e dorato.

Le visite saranno curate dalle guide professioniste di Conitours Consorzio Operatori Turistici Cuneo Alps.

Attività gratuita.

E’ necessaria la prenotazione entro giovedì 22 alle ore 14:

[email protected]

T +39 0171 955555

ore 14,30 – 19 | Visita guidata al Forte Albertino

Il forte, che circonda l’abitato di Vinadio e la cui costruzione (1834 – 1847) fu voluta da Re Carlo Alberto in funzione di difesa dagli attacchi francesi, è da considerarsi fra gli esempi di architettura militare più significativi dell’intero arco alpino. Ha una lunghezza in linea d’aria di circa 1200 metri, si snoda su tre livelli di camminamento e non fu mai teatro di importanti eventi bellici.

Oggi è possibile visitare la fortezza, i suoi percorsi multimediali Montagna in Movimento e Vinadio Virtual Reality, e la mostra permanente Messaggeri Alati.

Info e prenotazioni:

[email protected]

T +39 340 4962384

PIETRAPORZIO (CN) | CRUSA’

ore 21 | Proiezione film In questo Mondo di Anna Kauber

Le donne pastore impegnate quotidianamente nella loro attività vivono spesso sole, ma anche con compagni e con la loro famiglia, pienamente coinvolte nelle attività sociali ed economiche della comunità in cui vivono. Il film racconta queste donne attraverso la personale esperienza della regista che ha vissuto con loro per qualche giorno, immergendosi profondamente nella loro quotidianità. I legami di amicizia e affetto che si creano diventano la linea narrativa, intima e spontanea, che introduce alle motivazioni delle protagoniste, alle difficoltà incontrate e alle soddisfazioni ricavate.

Il film è stato premiato come miglior documentario italiano al 36° Torino Film Festival, come miglior documentario italiano dell’anno all’ ExtraDocFestival 2019 di Cinema al MAXXI di Roma, e con il premio MUCGT al 67° Trento Film Festival.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Per info e prenotazioni:

[email protected]

+39 0171955555

DOMENICA 25 OTTOBRE

PONTEBERNARDO (CN) | ECOMUSEO DELLA PASTORIZIA

Due attività gratuite su prenotazione:

[email protected]

T +39 0171 955555

ore 10 – 12 | I sentieri dell’Ecomuseo

Facile passeggiata di circa 2 ore, adatta sia a grandi che piccini, sui sentieri dell’Ecomuseo, per ammirare il foliage autunnale con la guida escursionistica Stefano Melchio.

Punto di ritrovo di fronte all’Ecomuseo.

Attività gratuita

ore 15,30 – 17 | Laboratorio di stampa manuale con timbri con Simona Iorio

Crea la tua sacca dell’Ecomuseo! Workshop di stampa manuale con timbri realizzati a mano su tessuto.

Dagli 8 anni in sù.

Attività gratuita.

Simona Iorio è sarta modellista ed artigiana. Realizza per il suo marchio, a fish on a cloud, abiti ed accessori ricercati ed originali, con una particolare attenzione alla qualità dei materiali. Da sempre appassionata di stampa e colori, negli ultimi anni ha approfondito diverse tecniche per poter personalizzare i propri tessuti, riscoprendo tradizioni antiche.

VINADIO (CN)

ore 10 – 19 | Visita guidata al Forte Albertino

Info e prenotazioni:

[email protected]

T +39 340 4962384

Si segnalano gli orari di apertura dei due spazi museali:

Ecomuseo della Pastorizia

Orari di apertura:

sabato 24 e domenica 25, dalle 15 – 18

Saranno visitabili il percorso museale Na Draio per Vioure e la mostra fotografica [Oltre]passare il confine di Luca Prestia

Info:

[email protected]

Forte di Vinadio

Orari di apertura:

sabato 24 dalle 14,30 – 19

domenica 25 dalle 10 – 19

Info e prenotazioni:

[email protected]

T +39 340 4962384