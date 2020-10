Coronavirus: in Piemonte nuovi posti letto per contagi di bassa/media intensità

L’aggiornamento del Piano pandemico operativo Covid-19 della Regione Piemonte prevede nuovi posti letto per pazienti con sintomi che non necessitano di assistenza in terapia intensiva o semintensiva.

L’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, ha comunicato al Consiglio regionale che in aggiunta agli oltre 800 posti di media e bassa intensità già presenti su tutto il territorio saranno attivati fino al 40-50 per cento dei posti nei presidi sanitari locali e fino al 35-45 per cento in quelli centrali.

Ogni ospedale creerà un reparto di almeno 20 posti di degenza ordinaria, prontamente utilizzabili in base all’andamento dei ricoveri e progressivamente incrementabili in base al flusso di pazienti.

Ai Covid hospital di Saluzzo, Borgosesia, Carmagnola e Tortona si aggiungono l’Amedeo di Savoia e l’Oftalmico di Torino. Ogni Asl sta attivando tutte le possibilità per reperire rapidamente posti letto di bassa intensità di cura e di assistenza alberghiera.

c.s.