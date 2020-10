Tre casi di Coronavirus a Monticello d’Alba: “Chiediamo la collaborazione di tutti”

Come riportato dalla “Mappa del Contagio” della Regione Piemonte, Monticello d’Alba vede tre casi di Coronavirus sul proprio territorio comunale: i soggetti in questione si trovano in isolamento domiciliare e, fortunatamente, non presentano criticità.

“Siamo costantemente in contatto con l’Asl CN 2. – sottolinea il sindaco di Monticello d’Alba Silvio Artusio Comba – Siamo allertati per affrontare le criticità che di volta in volta si presentino, anche in modo imprevisto, ma chiediamo ancora una volta la collaborazione di tutti per il rispetto delle regole e delle buone pratiche di prevenzione come l’uso corretto della mascherina, il mantenimento della distanza interpersonale, l’igienizzazione delle mani e degli ambienti.



Invito tutti, sia in ambito lavorativo sia personale, a limitare le circostanze di incontro e conviviali al di fuori dal nucleo famigliare alle necessità strettamente indispensabili e a prevedere altre modalità (riunioni virtuali etc…) in tutti i casi possibili.

La prevenzione è la prima arma che abbiamo per contenere la diffusione del virus e deve essere una nostra priorità sempre“.