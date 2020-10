Volley A1/F – IL PUNTO: Conegliano non si ferma, Cuneo è terza in solitaria

Tre gare per completare la 4^ giornata del Campionato di Serie A1 Femminile e tre risultati identici.

L’Imoco Volley Conegliano coglie al PalaGeorge di Montichiari il quarto successo consecutivo, imponendosi per 3-0 sulla Banca Valsabbina Millenium Brescia e mantenendo il comando solitario della classifica. Daniele Santarelli, coach delle pantere, ruota le giocatrici a disposizione, cominciando con la croata Butigan al centro e l’azzurrina Omoruyi in banda, per poi a partita in corso utilizzare anche Gicquel, Gennari e Caravello. Nonostante la prova volitiva delle lombarde, le gialloblù comandano tutti i tre parziali, vinti a 15, 16 e 13. Top scorer Fahr con 15 punti (con 4 muri).

Il secondo posto solitario è della sempre più sorprendente Delta Despar Trentino, che al Sanbàpolis ferma la Zanetti Bergamo per 3-0. Le ragazze di Matteo Bertini, al terzo successo su quattro uscite, conducono con piglio sicuro e determinato la contesa, affidandosi al braccio dell’opposta Piani (15 punti) e alle doti delle proprie centrali: 12 punti (di cui addirittura 7 muri) per Furlan, 11 (con il 71% offensivo) per Fondriest. Le orobiche rimandano l’appuntamento con la prima vittoria.

Al terzo posto, in compagnia della Bosca S.Bernardo Cuneo, c’è la Savino Del Bene Scandicci, che fa suo il derby con Il Bisonte Firenze per 3-0. Efficace la squadra di Massimo Barbolini, che innesta il turbo all’inizio di ogni parziale e poi contiene, soprattutto nei primi tue, i tentativi di rimonta delle bisontine. Top scorer è Stysiak, ma ottimi segnali dall’opposta tedesca Drewniok (12 punti con 3 ace e un muro) e dalla statunitense Courtney (11).

Da martedì il primo turno infrasettimanale di Regular Season.

I RISULTATI DELLA 4^ GIORNATA

Sabato 10 ottobre, ore 19.00 (diretta LVF TV)

VBC èpiù Casalmaggiore – Bartoccini Fortinfissi Perugia 3-0 (25-17, 25-20, 25-17)

Sabato 10 ottobre, ore 20.00 (diretta LVF TV)

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (26-24, 25-21, 22-25, 25-20)

Sabato 10 ottobre, ore 20.30 (diretta Rai Sport HD)

Bosca S.Bernardo Cuneo – Reale Mutua Fenera Chieri 3-2 (28-26, 27-29, 23-25, 25-21, 15-11)

Domenica 11 ottobre, ore 17.00 (diretta LVF TV)

Il Bisonte Firenze – Savino Del Bene Scandicci 0-3 (22-25, 23-25, 19-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Imoco Volley Conegliano 0-3 (15-25, 16-25, 13-25)

Delta Despar Trentino – Zanetti Bergamo 3-0 (25-20, 25-21, 25-15)

Riposa: Unet E-Work Busto Arsizio

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 12; Delta Despar Trentino 9; Bosca S.Bernardo Cuneo 8; Savino Del Bene Scandicci 8; Igor Gorgonzola Novara* 6; VBC èpiù Casalmaggiore 6; Saugella Monza* 6; Reale Mutua Fenera Chieri* 4; Unet E-Work Busto Arsizio* 3; Bartoccini Fortinfissi Perugia 3; Il Bisonte Firenze* 2; Banca Valsabbina Millenium Brescia* 1; Zanetti Bergamo 1.

*una partita in meno