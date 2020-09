Ripartire dal lavoro: anche a Cuneo CIGL CISL e UIL in piazza

CGIL CISL UIL Piemonte, nell’ambito della mobilitazione nazionale delle tre confederazioni per il prossimo 18 settembre, dal titolo “Ripartire dal lavoro”, promuovono tre manifestazioni territoriali a Novara, Alessandria e Cuneo.

Dopo l’iniziativa nazionale di Roma “La notte del lavoro” del 29 luglio e di Torino del 12 settembre, i sindacati confederali scendono di nuovo in piazza per rilanciare le loro proposte e sollecitare il confronto con il Governo.

Mentre il Paese e il Piemonte fanno i conti con le conseguenze sociali e occupazionali della pandemia, con migliaia di posti di lavoro già persi e molti altri che potrebbero saltare con la fine del blocco ai licenziamenti e la scadenza degli ammortizzatori sociali, CGIL CISL UIL ribadiscono le loro priorità: riforma fiscale e lotta all’evasione, riforma degli ammortizzatori sociali, infrastrutture materiali e immateriali, innovazione, sanità, ricerca, scuola e rinnovi dei contratti nazionali di lavoro privati e pubblici, che riguardano più di dieci milioni di lavoratori. Le Manifestazioni si svolgeranno nelle città di Alessandria, Cuneo e Novara, dove confluiranno le province limitrofe.

A Novara, la manifestazione di CGIL CISL UIL si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12, in Piazza della Repubblica, moderata dal Segretario Territoriale della UIL, Roberto Vittorio. La giornata di mobilitazione sarà aperta dall’intervento del Segretario Territoriale della CGIL Attilio Fasulo e conclusa dal Segretario Confederale CISL, Andrea Cuccello. Sono previsti interventi dei delegati delle varie realtà produttive e dei servizi.

Ad Alessandria, l’iniziativa sindacale, che si terrà alle ore 9.30 in Piazza Santa Maria di Castello, sarà aperta dalla relazione del Segretario Territoriale della CGIL, Franco Armosino, seguiranno, moderati dal Segretario Territoriale CISL, Marco Ciani, gli interventi dei delegati delle varie federazioni. Concluderà la manifestazione il Segretario Generale Nazionale della UIL FPL Michelangelo Librandi.

A Cuneo, la giornata di mobilitazione nazionale si svolgerà in Piazza Foro Boario, con inizio alle ore 9.30. L’intervento di apertura sarà svolto dal Segretario Generale della CISL di Cuneo, Enrico Solavagione. Prima delle conclusioni del Segretario Nazionale FILLEA CGIL, Alessandro Genovesi, parlerà il Segretario della UIL Piemonte Francesco Lo Grasso e prenderanno la parola i delegati di diverse categorie.

“Dopo Torino, che ha manifestato nei giorni scorsi, scendiamo in piazza nel resto della regione, nell’ambito della mobilitazione nazionale – spiegano i Segretari Generali di CGIL CISL UIL Piemonte, Pier Massimo Pozzi, Alessio Ferraris, Gianni Cortese – per rimettere il lavoro al centro della strategia di rilancio del Paese e per chiedere un confronto con il Governo sui progetti finanziati dall’Europa (Recovery Fund, Sure e, speriamo, MES) relativi alle priorità del Sistema Italia. Le manifestazioni sono anche l’occasione per richiamare l’attenzione sui problemi che investono la nostra Regione, a partire dall’emergenza lavoro. Nei prossimi mesi, se non si interverrà con progetti industriali credibili, saranno a rischio circa 60mila posti di lavoro”.