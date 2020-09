Trasporto pubblico locale: le novità per l’inizio della scuola in Piemonte

In vista dell’avvio dell’attività scolastica, la Regione ha allestito un programma di trasporto pubblico locale (Tpl) piemontese con l’incremento di servizi, al termine del confronto con il sistema scolastico e le aziende che erogano i servizi di trasporto. Saranno 20 i treni aggiunti quotidianamente in tutto il Piemonte nei giorni feriali per un totale di 1.074 km in più al giorno dedicati agli studenti piemontesi. E saranno circa 500 le corse dei bus in più al giorno: 250 sulle 1.400 attuali concentrate nell’ora di punta della mattina e altrettante nel pomeriggio per i rientri da scuola, con un incremento totale dei servizi del 20% circa.

I passaggi dei treni e degli autobus saranno potenziati e gli orari di tutto il Tpl saranno adeguati alle nuove programmazioni che le scuole hanno elaborato negli ultimi giorni. Il trasporto pubblico avrà le caratteristiche di un servizio in progress, variabile con l’eventuale modifica delle esigenze degli istituti scolastici, sarà flessibile dal punto di vista sia degli orari, sia del numero e del tipo di mezzi utilizzati e potrà contare sull’utilizzo straordinario di autobus (compresi noleggio) dei vettori privati che si sono resi disponibili alla collaborazione.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario che tocca il territorio cuneese sono previsti i seguenti treni: regionale veloce (Rv) Torino-Savona nei giorni feriali dal lunedì al sabato treni di rinforzo in ora di punta tra Torino Porta Nuova e Ceva (10124 Ceva 6.50 – Torino 8.15 e 10127 Torino 19.55 – Ceva 21.20); Regionale Fossano-San Giuseppe di Cairo il sabato i treni 4678 San Giuseppe di Cairo 6.31 – Fossano 7.38 e 4683 Fossano 8.22 – San Giuseppe 9.29; Bra-Cavallermaggiore istituito un servizio bus sostitutivo dal lunedì al sabato feriale con partenze da Cavallermaggiore alle ore 7.09, 8.09, 14.09, 15.09, 18.09 e 19.09 e partenze da Bra alle ore 6.35, 7.35, 13.35, 14.35, 17.35 e 18.35. Infine, è stato programmato un servizio bus sostitutivo sulla linea SfmB Bra-Cavallermaggiore.

