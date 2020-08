Un grande evento per Restitussion: Antonella Ruggiero in concerto a Cardé

Saranno disponibili a partire da giovedì 3 settembre i biglietti per il concerto di Antonella Ruggiero nel cortile del castello di Cardè che domenica 27 settembre alle ore 21 chiuderà l’evento Restitussion/Restituzione – Piaceri di Cultura nelle Terre di Mezzo organizzato dall’Associazione Octavia.

Nella suggestiva cornice del cortile del castello di Cardè la voce di Antonella Ruggiero si inserirà sull’intreccio sonoro tra l’arpa celtica di Adriano Sangineto e la fisarmonica di Renzo Ruggieri. Ruggiero, Sangineto e Ruggieri proporranno un repertorio che va dalla canzone italiana fra le due guerre alla rivisitazione di alcune canzoni dei cantautori genovesi passando per brani interpretati dalla Ruggiero dal 1975 ad oggi e un omaggio al canto popolare dei cori della montagna, con alcuni dei quali la cantante ha stretto un intenso sodalizio dal 2006. Non mancheranno infine brani appartenenti alla tradizione della musica sacra, per una serata che si preannuncia imperdibile per gli amanti della buona musica.

I biglietti (€ 18 comprensivi di posto a sedere e degustazione di prodotti locali a cura della Pro Loco di Cardè) saranno in prevendita a partire da giovedì 3 settembre presso il Caffè Le Corti di Saluzzo (via della Resistenza 16/A/1), l’ATL del Cuneese a Cuneo (via Pascal 7 nei seguenti giorni e orari: lun.-ven. 8.30-13 e 14.30-18, sab.-dom. 10-16), la Tabaccheria Valinotto Lidia di Cardè (corso Vittorio Emanuele II 87) e l’Ok Market di Cardè (corso Vittorio Emanuele II 7/9). Parte del ricavato della serata sosterrà i lavori di restauro del castello, volti a musealizzarne gli spazi.

Il concerto di Antonella Ruggiero sarà il gran finale dell’evento di inizio autunno dell’Associazione Octavia, che tra sabato 19 e domenica 27 settembre proporrà un ricco calendario di proposte inviterà residenti e turisti alla scoperta o ri-scoperta di ventuno siti normalmente chiusi o poco fruibili di rilevante pregio e valore storico-artistico dei quindici comuni di Octavia. I siti coinvolti ospiteranno mostre sul patrimonio storico-culturale delle Terre di Mezzo, esposizioni d’arte, concerti di musica tradizionale, proiezioni video, appuntamenti enogastronomici e attività che coinvolgeranno le scuole del territorio.

Il programma completo dell’evento, realizzato grazie al supporto della Fondazione CRT, della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e della Fondazione CRC e in collaborazione con l’ATL del Cuneese la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Regione Piemonte, verrà svelato venerdì 11 settembre alle ore 17.30 in una presentazione riservata alla stampa e alle autorità presso la Cappella Marchionale di Revello, uno dei beni visitabili nell’ambito dell’iniziativa.

Info: 0175.74101; https://associazioneoctavia.com/

c.s.