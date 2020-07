L’Abet Basket Bra saluta Alessandro Sanino

Si separano le strade tra Abet Basket Bra e Alessandro Sanino. Nella prossima stagione il tecnico braidese non sarà più nell’organico bianco blu né come allenatore del settore giovanile né come membro dello staff del settore comunicazione e ufficio stampa.

Un rapporto lungo una vita, iniziato fin dalla giovane età, come giocatore, per diventare poi allenatore del settore giovanile, assistente, per qualche stagione, della prima squadra, e anche primo addetto stampa della società. Ma al di là dell’aspetto tecnico, un rapporto profondo di amicizia e di collaborazione che ha fatto di lui una di quelle persone che da più anni è legata alla società braidese.

Alessandro ha ricevuto una proposta interessante, di forte stimolo per una crescita professionale nel settore cestistico. Indeciso e combattuto ha scelto, spronato anche dalla stessa dirigenza, di percorrere la nuova strada e di cogliere un’opportunità che non sempre capita.

“Ringraziamo Alessandro per l’onestà e la professionalità che ha messo a disposizione di Abet Basket in questi anni – commentano i dirigenti braidesi. Qualche mese fa aveva richiesto alla società un anno di pausa totale dal mondo del basket per esigenze personali. Siamo riusciti a convincerlo a diminuire solo il suo carico di lavoro, rinunciando al ruolo di coach, senza abbandonare gli altri impegni poi, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la proposta di Olimpo Alba che cercava un assistente per il campionato di serie B. Sicuramente una proposta allettante, ma anche di grande impegno e responsabilità. Siamo orgogliosi di questo nuovo incarico a testimoniare che la nostra società sa crescere e formare non solo buoni giocatori ma anche buoni allenatori. Gli auguriamo le migliori fortune umane e professionali”.

