Niente sputi e strette di mano ma il Baseball Club Fossano si è rimesso in moto

Lo sport riparte in Italia. E a Fossano è ripartito il baseball.

Lo scorso week end è già sceso in campo il baseball giovanile, l’unica disciplina autorizzata a fare competizioni agonistiche dagli Under 12 alla Senior.

Così si sono affrontate la BIMA ASSICURAZIONI UNDER 15 con il Mondovì Baseball e l’ALCOOLITAL UNDER 18 con gli Athletics Novara.

Sabato il match si è aperto con un minuto di raccoglimento e di silenzio in omaggio alle vittime del covid, dopo di che, l’onore e l’onere di fare il primo lancio in questo campionato è stato dato ad Edouard Sarr (2002), il primo giocatore, tra le giovanili fossanesi, a prendere ufficialmente in mano quella strana pallina bianca con le cuciture rosse.

Le gare si sono svolte rispettando i protocolli di sicurezza: per il baseball c’è la proibizione per i giocatori, di sputare durante la partita, di stringersi la mano, di darsi il cinque, di abbracciarsi, di avvicinarsi all’arbitro e di parlare fra avversari.

«Anche se con qualche obbligo in più, è stato un bene scendere in campo – ha commentato la Presidente Miranda Scotto -, perché almeno così i ragazzi hanno potuto assaporare un po’ di “normalità”».

L’A.S.D. B.C. Fossano ha ripreso tutta la propria attività: dai corsi di minibaseball (6-8 anni) a quelli dedicati agli under 12 (9-12 anni) e under 15 (13-15 anni), i ragazzi interessati hanno l’opportunità di provare il baseball per ricominciare a fare sport all’aria aperta e in assoluta sicurezza e in regola con le attuali normative semplicemente contattando i referenti alla mail [email protected], con whatsapp al 348 2680393 oppure al 333 5632767.

Il Baseball Club Fossano ha iscritto ai campionati giovanili tutte le categorie dall’Under 12 all’Under 18, campionato che durerà fino ad inizio ottobre, con la sola pausa di agosto.

