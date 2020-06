Tarantasca, la minoranza: “Chiediamo attenzione su interventi pubblici e gestione dei lavoratori stagionali”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa inviato alla nostra redazione da “Insieme per Tarantasca”, la lista civica che rappresenta la minoranza all’interno del consiglio comunale della cittadina saluzzese.

Si parla proprio del Consiglio Comunale, riunitosi lo scorso 29 maggio, e di alcuni punti critici, tra i quali la gestione dei lavoratori stagionali.

“Il Consiglio Comunale di Tarantasca del 29/05/2020 prevedeva all’ordine del giorno alcune ratifiche e approvazioni, perlopiù di natura finanziaria. Nella discussione che si è tenuta nella seduta obbligatoriamente a porte chiuse, come gruppo consiliare di Insieme per Tarantasca abbiamo votato a favore alle variazioni di bilancio, portando tuttavia all’attenzione del sindaco Giancarlo Armando e della sua Giunta un paio di questioni che riteniamo importanti.

La prima riguarda lo stanziamento di risorse per il rifacimento dell’asfalto stradale, e la necessità di prevedere interventi, oltre che per le zone già individuate, anche per le strade ancora sterrate della frazione di Santa Cristina, in particolare quelle che percorrendo la SP25 in direzione Saluzzo si susseguono dopo la Zona Industriale Tarantasca Nord sul lato destro e su quello sinistro della carreggiata.

La seconda riguarda i fondi destinati alla collocazione di nuove strutture ludiche presso il parco giochi del concentrico, un intervento che a nostro avviso deve essere accompagnato dalla posa di alcuni alberi con lo scopo di creare maggiore ombreggiamento, favorendo quindi una migliore fruizione dei suddetti spazi nei mesi estivi.

Altro punto all’ordine del giorno di una certa importanza era quello che riguardava l’integrazione al regolamento edilizio vigente delle nuove linee guida per l’alloggiamento dei lavoratori stagionali in agricoltura. Come gruppo consiliare appoggiamo tutte le agevolazioni che consentiranno alle aziende del territorio di ospitare gli stagionali in condizioni dignitose e di sicurezza, ma allo stesso tempo auspichiamo che, forse ancora di più che in passato, si mettano in campo i controlli necessari affinché non si verifichino situazioni di non regolarità, sia per ragioni di carattere umanitario, sia per ragioni sanitarie nell’ottica del contrasto al COVID-19.

Facendo un’analisi di questa fase, riteniamo che pur rimanendo intatte profonde differenze di vedute con la maggioranza, la situazione ancora molto difficile determinata dall’emergenza sanitaria in atto ci imponga una politica di responsabilità e di condivisione costruttiva.

Lavoriamo e lavoreremo per portare sul tavolo della Giunta le nostre proposte, tra cui segnaliamo quella di creare una bacheca lavoro in cui raccogliere annunci e richieste provenienti da aziende e lavoratori del territorio comunale, mentre nelle scorse settimane abbiamo contribuito attivamente nella distribuzione dei buoni spesa alle famiglie tarantaschesi più in difficoltà, e alla nascita della pagina Facebook ufficiale del Comune di Tarantasca, che caldeggiavamo da tempo e che finalmente ha visto la luce anche grazie all’impulso del consigliere di maggioranza Manuel Cesana.

A partire dalla prossime settimane il nostro gruppo consiliare si metterà nuovamente al lavoro, con l’obiettivo di elaborare un corposo “piano per il 2021” da sottoporre all’attenzione della cittadinanza, e quindi a quella del Sindaco e della sua Giunta”.