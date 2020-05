Saluzzo, “RI-PARTIAMO INSIEME”: il Consiglio Comunale in videoconferenza ha fatto il punto sulle misure prese durante la Fase 1

Ha avuto luogo ieri sera, mercoledì 27 maggio alle ore 18,00, il consiglio comunale di Saluzzo, istituito tramite videoconferenza.

Come primo intervento, è stato ricordato, con grande affetto, il Dott. Galvagno, deceduto a causa del Coronavirus, lo scorso aprile.

Il Consigliere Comunale, Paolo Battisti, lo ha ricordato come un professionista attento, un commercialista che ha contribuito alla crescita del tessuto economico saluzzese, molto presente all’interno della vita politica e cittadina, una grave perdita per la comunità.

Al punto numero 10 è stato discusso l’ordine relativo alla variazione di bilancio, narrando ciò che è stato compiuto nel periodo di lockdown dovuto al covid-19, e le misure ad esso collegate.

Il progetto, esposto dal vicesindaco Franco Demaria, porta il nome di una speranza, “RI-PARTIAMO INSIEME”. Viene quindi inserito sul bilancio in corso per affrontare le problematiche e le opportunità che si possono offrire alla città. Assieme alla Caritas e alla Papa Giovanni, sono state organizzate collette alimentari, pacchi alimentari e spese di prima necessità, mentre tre ristoranti hanno cucinato nel periodo di lockdown, pasti gratuiti con la merce donata. Con l’aiuto dell’ ANA, ANC,AIB,SOCCORSO RADIO, è stato sorvegliato il territorio, nei market, nei mercati,nelle consegne delle mascherine ecc.

Durante il periodo è poi stato istituito un bando comunale al fine di individuare i negozi disponibili alla consegna a domicilio, per assistenza psicologica gratuita, e per la raccolta fondi per l’ampliamento dei buoni alimentari, rispetto alle risorse fornite dallo stato, per la quale sono stati raccolti 30.000 euro di donazioni cittadine, con l’aggiunta di ulteriori 23.000 euro istituiti dal comune.

L’assessore al commercio, Francesca Neberti, interviene ringraziando le categorie commerciali ed artigiane per la disponibilità messa in atto: “Grazie alle attività commerciali che hanno predisposto la consegna a domicilio, arrivando a 200, poter attivare questo genere di servizio è stato veramente strategico, abbiamo cercato di supportare in queste fasi, cercando di mantenere sempre attivo un dialogo facendo capire quanto sia importante l’economia territoriale”.

Con la delibera del 26/03/2020 è stato predisposto il differimento dei termini di pagamento dei tributi, delle tariffe e dei canoni al 30 settembre 2020.