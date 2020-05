“Storia biancorossa”: l’Olimpo Alba si racconta su Facebook con Antonio Violardo

Quarta puntata video di “Storia Biancorossa” in programma per oggi, mercoledì 20 maggio, sempre sulla pagina Facebook dell’Olimpo Basket Alba.

Dopo due allenatori ed un giocatore ospiti dei primi tre appuntamenti, è il momento di conoscere un dirigente che per oltre vent’anni è stato al servizio dell’Olimpo: Antonio Violardo.

Nei primi anni Settanta, quando il figlio Roberto (oggi il coach della Promozione) inizia a giocare a pallacanestro, collabora per l’organizzazione e la gestione delle trasferte delle squadre giovanili.

E questa attività lo impegnerà sempre negli anni, dalle squadre dei più giovani, alla prima squadra, dalla Lombardia, alla Liguria, alla Toscana con tanti chilometri messi alle spalle.

Con il passare degli anni è sempre più coinvolto in Società e si occupa principalmente del settore giovanile, che ritiene linfa vitale per il club. Sarà infatti anche impegnato nella ricerca di allenatori per le squadre under albesi, per trovare tecnici di buon livello disposti a venire ad Alba.

Tra le molteplici attività, arriva anche ad occuparsi in Federazione della gestione dei campionati provinciali e regionali e del reclutamento di arbitri ed ufficiali di campo.

Nella chiacchierata di oggi la lente di ingrandimento sarà rivolta su alcuni episodi tra gli anni Settanta e Ottanta che lo hanno coinvolto come dirigente delle squadre giovanili e della prima squadra. Antonio Violardo è stata una di quelle persone che si sono impegnate nel lavorare dietro le quinte e forse che non tutti notano, ma che sono essenziali per il funzionamento di una società di pallacanestro.

