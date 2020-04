Dal 7 maggio IDEA raddoppia la sua diffusione

I numeri hanno premiato la determinazione e l’intuizione del momento legate alle necessità sanitarie. La rivoluzione che in queste settimane la rivista IDEA ha attuato con innovato entusiasmo si è rivelata capace di rispondere alle esigenze del periodo, rimanendo sempre in linea diretta con i propri lettori, ma soprattutto sempre in perfetta sintonia con le nuove strade di comunicazione per i suoi fedeli inserzionisti che non hanno mai dubitato dell’efficacia del mezzo e della sua capacità di anticipare e di adattarsi alle richieste imposte dai lettori e dai nuovi scenari commerciali.

E adesso, che piano piano, con le dovute cautele si riprenderà nel pieno rispetto delle norme, anche la rivista IDEA tornerà, a partire dal 7 maggio, nella sua storica e consolidata distribuzione postale, non abbandonando però le caselle di posta elettronica di un affezionato pubblico che ne ha seguito, attraverso il web con il computer, il telefonino e gli smartphone, i tanti arricchimenti multimediali.

Le due componenti raggiungeranno così le 30.00 spedizioni sul territorio della Granda alle quali si devono aggiungere 70.000 ulteriori spedizioni tramite “mirate” webmail, nel Piemonte, in Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia.

I due canali, quello cartaceo e quello online continueranno lungo strade affini e complementari ad informare il territorio della Granda e non solo, ma ampliando lo sguardo per avvicinare nuovi contatti utili agli sponsor della rivista, così come per promuovere, appena sarà possibile, tutti gli eventi e le manifestazioni che in futuro avranno come primario bacino di riferimento le zone considerate di prossimità.

IDEA diventa così una rivista per conoscere un territorio da frequentare con piacere per scoprirne le unicità e le peculiarità, e la sua caratteristica multimediale permette con approfondimenti video, spiegazioni audio, animazioni grafiche, di incuriosire nuovi mercati. Essendo fruibile dall’utente in qualunque momento, senza dover installare nulla sul proprio computer o smartphone, ma con la semplice connessione internet con la quale collegarsi a www.ideawebtv.it e poter sfogliare e leggere le tante interviste a personaggi ed autorità locali, con gradevoli e sempre moderne incursioni nel mondo dei personaggi televisivi, del cinema…

Esplorare costantemente nuovi linguaggi è da sempre la strada che la rivista IDEA percorre, e continuerà lungo questa ricerca instancabile, sempre al fianco dei suoi sponsor e di tutte quelle industrie, aziende, attività commerciali ed artigianali, che hanno consapevolezza di quanto un’ampia visione, oggi più che mai, possa rappresentare la chiave per accedere al futuro.

La rivista IDEA dunque, raggiungendo sempre più utenti intensifica il dialogo con il mercato, stimolando nuove modalità di business con i consumatori, al fianco dei propri clienti per aiutarli nelle proprie azioni e comunicazioni, ma non smettendo di sottolineare quanto il messaggio debba essere veritiero, trasparente ed attendibile. Ed in questo particolare momento aggiuge altri fattori come la “care-communication” che deve saper trasmettere continuità in un mondo che si troverà completamente cambiato. Occorre dunque lavorare sinergicamente per garantire risposte alle singole realtà, nella piena consapevolezza che sarà importante costruire specifici modelli unici di comunicazione.

La rivista IDEA lo ha sempre fatto, in modo diretto, insieme ai suoi partner commerciali e a tutte quelle aziende che tendono ad esplorare, stimolare, incuriosire, occupando nuovi spazi di azione e nuovi stili di comunicazione.

Dal 7 maggio torneremo nelle vostre case, ma siatene certi non smetteremo di stupire dimostrando come web e carta siano l’integrazione del futuro!