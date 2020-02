Polstrada a Ceva: Chiara Gribaudo incontra il Viceministro dell’Interno Matteo Mauri

“Ieri a Roma ho incontrato il Viceministro dell’Interno, Matteo Mauri, per chiedere al Governo un ripensamento della chiusura del distaccamento Polstrada di Ceva e per prendere in considerazione le proposte che sono state fatte dai comuni dell’area e dalla provincia di Cuneo.” Lo dichiara la deputata PD cuneese, Chiara Gribaudo. “Questo presidio dello Stato è troppo importante per un territorio di 1.500 kilometri quadrati, che conta 47.000 abitanti su 41 comuni, in gran parte comunità piccole e piccolissime che hanno già perso troppi servizi. Ho illustrato al Viceministro la possibilità di convertire il distaccamento in un Commissariato, in un Posto di Polizia o anche in un Ufficio distaccato della Questura di Cuneo, in modo da garantire una presenza istituzionale e di sicurezza del territorio. La stessa Questura necessita da tempo di un rafforzamento organico e materiale, e questa potrebbe esserne l’occasione. Da parte del viceministro ho trovato la disponibilità a valutare con attenzione ogni possibile soluzione utile a migliorare la situazione del nostro territorio anche in relazione con gli Enti Locali“.

“Mi auguro quindi – conclude la deputata – che si avvii presto un’interlocuzione positiva fra il Ministero dell’Interno, il Comune di Ceva e tutto il comprensorio dell’Alto Tanaro, Cebano e Monregalese, con il supporto della provincia e della Regione Piemonte.”

c.s.