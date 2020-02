Caraglio: rimandato il concerto ”Filippo Cosentini Trio” della rassegna Accademia in valle

Si comunica che in ottemperanza all’Ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministro della Salute d’intesa con il presidente della regione Piemonte – Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019- il concerto ”Filippo Cosentini Trio” della rassegna musicale Accademia in Valle del 29 febbraio presso il Teatro Civico di Caraglio via Roma 124 delle ore 21:00 sarà rinviato in data da destinarsi.

Le nuove date verranno comunicate il prima possibile.

cs