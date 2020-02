Coronavirus, tenda pneumatica davanti al Pronto Soccorso del S.Croce: “Non è un servizio di screening, serve a filtrare i casi sospetti” (VIDEO)

Nella giornata di ieri, lunedì 24 febbraio, davanti al Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo è stata allestita la tenda pneumatica della Protezione Civile, così come previsto dall’assessorato alla Sanità della Regione Piemonte d’intesa con il coordinamento dell’Unità di crisi regionale sul Coronavirus covid19.

“Non è un servizio di screening, serve solo a filtrare i potenziali casi sospetti di coronavirus” sottolineano ASO Santa Croce e Carle ed Asl Cn1. Tutti i cittadini che si recano al pronto soccorso non in emergenza devono obbligatoriamente transitare per il pre-triage nell’apposita tenda. All’interno viene misurata la temperatura corporea delle persone che vi accedono e poste alcune domande di accertamento. Non viene fatta quindi un’attività di screening, si tratta esclusivamente di un’operazione rivolta a chi necessita di accedere al Pronto Soccorso. I casi sospetti saranno poi gestiti come da protocollo.