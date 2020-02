Stefania Pierazzi è il nuovo dirigente della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione di Cuneo. Cinquantacinque anni, è nata a Grosseto ma ha sempre vissuto a Firenze. Arriva da Prato, dove negli ultimi 3 anni ha diretto l’Ufficio Immigrazione. E’ stata anche responsabile della Polizia Postale della Toscana.

L’ha presentata, nel corso di un incontro con i giornalisti, il questore Emanuele Ricifari: “Siamo molto soddisfatti del suo arrivo: è una persona di qualità e con grandi competenze, la figura che ci serviva per ricoprire un ruolo importante in un settore nevralgico soprattutto per la Questura di Cuneo”. “Sono in Polizia da 32 anni – ha spiegato Stefania Pierazzi -, sono cresciuta in un ambiente di divise e mi ci sono subito sentita bene. La prima cosa su cui lavoreremo? Regolamentare l’accesso agli uffici della Questura per evitare lunghe attese da parte dei cittadini”.

Il ruolo era vacante dalla fine di settembre, quando Rosanna Minucci è stata trasferita ad Alessandria per ricoprire l’incarico di questore vicario.