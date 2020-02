Alba: L’Ora Canonica e l’Orchestra Bluette presentano INTERNO 12

Pippo Bessone, Claudio Dadone (L’ora Canonica) e l’Orchestra Bluette saranno protagonisti sabato 15 febbraio 2020, alle ore 21.00, nella Sala M. Abbado del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, dello spettacolo INTERNO 12, l’ultimo spettacolo di teatro-canzone, storie musicate e cabaret che vedrà ancora una volta protagonisti Padre Filip, Padre Iork, il chierichetto oltre ai musicisti dell’Orchestra Bluette. Una serata all’insegna del divertimento, delle prediche fatte da un “prete laico”, un chierichetto strampalato accompagnati da musicisti d’eccellenza.

Uno spettacolo ricco di nuovi brani e di parabole laiche appena confezionate, gag esilaranti e parodie divertenti sono il biglietto da visita per una serata in allegria.

INTERNO 12 è anche il titolo del nuovo album in uscita proprio in concomitanza con il nuovo spettacolo e parte dei brani contenuti nel nuovo cd saranno suonati dal vivo dall’orchestra Bluette, diretta da Claudio Dadone e composta da Lillo Dadone alla batteria, Joe Vacchetta alle tastiere e tromba, Daniele Trucco al pianoforte, Edoardo Dadone al basso.

Filippo Bessone (padre Filip) insieme a Luca Occelli (il chierichetto) e Azio Citi (padre Iork) danno vita ad un trio improbabile di finti preti che raccontano storie e cantano parodie. Buon umore e buona musica.

Dice Filippo Bessone: “Quello che facciamo ci diverte, abbiamo una certa età e siamo consapevoli che la danza per noi è un sogno riposto in un cassetto… quindi non danzeremo per voi, ma qualche piroetta musicale ve la regaleremo!”.

INTERNO 12

con

Filippo Bessone (Padre Filip)

Azio Citi (Padre Iork)

Luca Occelli (chierichetto)

Claudio Dadone (chitarra)

Joe Vacchetta (pianoforte e tromba)

Lillo Dadone (batteria)

Daniele Trucco (tastiera)

Ben Newton (basso)

Tutti i biglietti della stagione 2019-2020 sono disponibili:

al botteghino del teatro (Piazza Vittorio Veneto 3 – Alba) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e nei giorni di programmazione di spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dell’evento nei punti vendita del Circuito Piemonte Ticket (ad Alba Libreria La Torre – via Vittorio Emanuele 19/g – tel. 0173/33658). L’elenco completo dei punti vendita è sul sito www.piemonteticket.it.

On line sul sito www.ticket.it

PREZZI DEI BIGLIETTI:

Platea: intero € 15,00 / ridotto € 14,00

Galleria: intero € 13,00 / ridotto € 12,00