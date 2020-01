Confindustria Cuneo lancia lo Sportello Welfare

Martedì 21 gennaio decolla il nuovo Sportello Welfare di Confindustria Cuneo, creato per permettere alle imprese di approfondire tutti gli aspetti e le opportunità del welfare aziendale. Lo sportello nasce sotto l’egida di We Want Welfare, progetto finanziato dal Bando “Disseminazione e diffusione del Welfare aziendale tramite enti aggregatori” che la Regione Piemonte ha pubblicato nell’ambito della Strategia di Innovazione Sociale “WE CARE” e con il supporto del Fondo Sociale Europeo.

Quali servizi offre, nel concreto, lo Sportello Welfare?

Innanzitutto supporto tecnico e normativo alla creazione di piani di welfare, aiutando le aziende a definire quali strumenti di welfare mettere a disposizione dei lavoratori. Lo sportello si occupa inoltre di informare le imprese sulle opportunità di collaborazione con gli Enti Locali aderenti al progetto (Comuni di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Savigliano, Saluzzo, Vernante e Dronero), con i quali si sta collaborando ad una mappatura dei servizi di welfare locale, in stretta collaborazione con i consorzi socio-assistenziali di riferimento.

“Sono state le imprese stesse a manifestare un forte interesse per comprendere meglio in cosa consiste il welfare e quali opportunità offre: da qui l’idea di creare lo sportello dedicato – spiega il Responsabile dell’Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Cuneo Giacomo Bordone -. Vogliamo dare gli strumenti per attuare il welfare in modo concreto, anche in collaborazione con i numerosi enti del territorio che già mettono in campo iniziative talvolta poco conosciute.”

Responsabile del nuovo Sportello Welfare è Stefania Bergia, funzionario dell’Area Lavoro e Previdenza di Confindustria Cuneo, esperta in normativa del lavoro e definizione di piani di welfare aziendale.

Lo Sportello Welfare accoglie le imprese ogni martedì dalle 8.30 alle 12.30 presso gli uffici di Corso Dante 51 a Cuneo. Contatti: Stefania Bergia – [email protected] – 0171 455 416

c.s.