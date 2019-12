Fiera del Bue Grasso Carrù: Trono è il Re 2019! Moltissimi in coda per il famoso “bollito no stop” (FOTO E VIDEO)

Per la prima volta il bue "best in show" è stato eletto dalla giuria popolare

Il momento clou della Fiera del Bue Grasso è arrivato: è stato eletto, per la prima volta, dalla giuria popolare il “Re” dell’edizione 2019: Trono di Luigi Carlo Vallino di Marene, che si è conteso il titolo fino all’ultimo con “Zio” di Walter Dogliani di Rocca de’ Balbi, che ha ricevuto insieme al premio miglior bue grasso della coscia anche quello per “il bue meglio preparato”.

Le premiazioni si sono svolte in una bella cornice di pubblico nel “bue stadium”, dopo una polemica scaturita in merito alla classificazione di un bue non considerata corretta da parte degli allevatori; la questione è stata risolta con molta professionalità dal Sindaco Stefania Ieriti, che ha ricordato come, per regolamento, il giudizio della giuria sia insindacabile: «Del resto anche al Festival di Sanremo molti si sono lamentati per Mahmood» – ha scherzato il primo cittadino.

Una quattro giorni che non ha deluso le aspettative, come racconta ai nostri microfoni il Sindaco Stefania Ieriti:

Come da tradizione in moltissimi hanno raggiunto la porta della Langa per assaggiare il famoso bollito, da Torino, da Pavia e dalla Liguria: appassionati e fedelissimi, ma molti anche alla prima esperienza.

Ecco i commenti di alcune delle persone in coda per il “bollito no stop” verso l’ora di pranzo:

LA CLASSIFICA

Bue grasso coscia

1. Dogliani Valter di Rocca de’ Baldi con “Zio”

2. Luigi Carlo Vallino di Marene

3. Lisa Giovanni Battista di Riva presso Chieri

Bue grassi migliorati

1. Vallino Luigi Carlo di Marene con “Trono”

2. Fratelli Delsoglio di Fossano

3. Renato Cogno di Carrù

Bue grassi nostrani

1. Costamagna Lorenzo di Trinità con “Bobo”

2. Fusero Massimo di Fossano

3. San Quirico Rocca de’ Baldi

Il bue più pesante

Vulcano 1518 kg di Andrea Migliore di Caraglio

Azzecca la pesa

Moseè

Kg 932 (928 + 4.8 bottiglia magnum)

