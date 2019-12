Maltempo, Dadone: “Esteso dal CdM stato di emergenza, al Piemonte altri 19,6 milioni”

“Pronta e concreta risposta del Consiglio dei ministri che con una nuova delibera ha stanziato stasera altri 19,6 milioni di euro a beneficio del Piemonte dopo l’ondata di maltempo del 21-25 novembre. Viene esteso in questo modo lo stato di emergenza che era stato già dichiarato in favore della provincia di Alessandria il 14 novembre scorso e che aveva portato all’erogazione di 17 milioni a seguito delle alluvioni della seconda metà di ottobre. Le risorse provengono ancora dal Fondo per le emergenze nazionali”. Lo spiega in una nota il ministro per la Pubblica Amminsitrazione, Fabiana Dadone.

“Incontrando i sindaci del basso Piemonte, nei giorni scorsi, mi sono resa conto che questo sforzo non può bastare, tuttavia il Governo ha risposto dopo appena una settimana alle richieste della Regione, dimostrando grande sensibilità e vicinanza alle esigenze di cittadini e imprese delle aree colpite ripetutamente dal maltempo”, conclude Dadone.