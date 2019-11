Serie D LIVE: Traversa di Bergesio, raddoppio sfiorato! Real Forte-Fossano 0-1. Segui gli aggiornamenti LIVE su IDEAWEBTV.IT

Trasferta in terra toscana per il Fossano di mister Viassi che per l’undicesima giornata del campionato di Serie D, affronterà la Real Forte nel Girone A.

REAL FORTE-QUERCETA: De Carlo, Bertoni, Angelotti, Biagini, Tognarelli, Guidi, Maccabruni, Belluomini, Falchini, Doveri, Di Paola. A disposizione di mister Florio: Manfredi, Maffini, Giovanelli, Amico, Credendino, Fazzini, Musacci, Molinaro, Fantini.

FOSSANO CALCIO: Merlano, Campana, Scotto, Giraudo S., Cristini, Galvagno, Romani, Giraudo F., Coviello, Bergesio. A disposizione di mister Viassi: Bosia, Brondino, Massucco, D’Ippolito, Sangare, Bertoglio, Lanfranco, Mitta, Zeni.

ARBITRO: Sig.a Molinaro (Lamezia Terme).

ASSISTENTI: Sig. Salvi (Padova), Sig. Storgato (Castelfranco Veneto).

1′ – Si parte!

3′ – Arriva la prima conclusione in porta della gara ed è da parte di Doveri, parata facile per Merlano.

11′ – Gioco ben studiato e ponderato da entrambi i fronti, le squadre stanno usando questa prima parte di gara per studiare l’avversario.

12′ – Vantaggio del Fossano! Dopo un rimpallo in area di rigore è Campana a sfruttare l’occasione e a segnare la rete dello 0-1. Il cross arrivato da Romani sul primo calcio d’angolo della gara, ha messo in difficoltà il Real Forte che si trova ora a dover rincorrere.

18′ – Capita sui piedi di Romani l’occasione di raddoppiare, salta un difensore ma viene atterrato in area di rigore: per l’arbitro non c’è nulla e lascia proseguire.

19′ – Ammonito Tognarelli per aver fermato irregolarmente Galvagno.

22′ – Tiro a giro di Romani parato però con facilità da De Carlo.

30′ – Altra grande occasione per il Fossano con Romani che lancia Galvagno verso la porta, tiro di piatto da manuale ma sulla linea salva Bertoni ed evita il raddoppio degli ospiti.

34′ – Prima grande occasione per il Real Forte, arriva il pallone sui piedi di Biagini che calcia violentemente verso la porta ma trova l’immediata risposta di Merlano!

37′ – Esce Falchini ed entra Molinaro.

38′ – Esce di poco il colpo di testa di Di Paola che trova l’impatto con il pallone ma non la porta.

40′ – Gol annullato a Romani per fuorigioco: ottimo l’assist di Boloca che lo vede in profondità, l’attaccante ex Juventus si trova però in posizione irregolare!

45′ – Segnalati due minuti di recupero.

47′ – Termina il primo tempo.

45′ – Riprende la gara.

52′ – Conclusione che si spegne alta sulla traversa di Doveri.

63′ – Viene ammonito Angelotti.

65′ – Tiro di Biagini deviato in calcio d’angolo, il Real Forte sul corner trova un’occasione clamorosa non trovando però il gol con Di Paola servito da Maccabruni.

67′ – Doppio cambio nelle fila casalinghe: escono Belluomini e Angelotti ed entrano Maffini e Musacci. Nel Fossano invece esce Samuele Giraudo ed entra D’Ippolito.

71′ – Traversa piena di Bergesio che sul cross di Campana, trova un ottimo colpo di testa ma il legno gli toglie la gioia del gol.

74′ – Sfiora ancora il raddoppio il Fossano, questa volta con Romani che calcia di poco a lato del palo.

78′ – Ammonito Biagini.

80′ – Esce Bergesio ed entra Brondino, mentre per i padroni di casa esce Maccabruni Fazzini.

81′ – Tiro pericoloso di Campana che impensierisce il portiere, palla in calcio d’angolo.