Calcio a 5 – Dalla serie B alla D, il ricco programma del weekend

Giornata ricca di derby: in C2 è tempo di Centallo-Area Calcio, in D ben tre gli scontri tra squadre cuneesi

Tutto pronto per un nuovo lungo weekend tutto da vivere sui campi di calcio a 5, dalla serie B alla D. Si comincia questa sera, venerdì 25 ottobre, con la quinta giornata del campionato di serie C1 (ore 21). Bra e Futsal Savigliano, in fondo alla classifica con 3 punti, vogliono interrompere il trend negativo. Per i braidesi di Bertello impegno interno non facile con il Futsal Fucsia Nizza, a quota 7 e reduce dalla travolgente vittoria per 13-2 sul Cus Piemonte Orientale, formazione a cui andrà a far visita la Futsal Savigliano. La squadra di Sichera vuole tornare a fare punti dopo due ko consecutivi.

Sabato pomeriggio (ore 16) tocca alla serie B con la quarta giornata: dopo il turno di riposo, impegno esterno sul campo del Lecco per la Rhibo Fossano, mentre l’Elledì Carmagnola alle 18,30 ospita il Real Cornaredo.

Lunedì sera in campo la serie C2 e la D. In C2 si gioca la quarta giornata di campionato. In attesa del recupero del match tra Area Calcio Alba Roero e Buttiglierese, che si rigiocherà a partire dal 13′ e sul risultato di 1-1 dopo la sospensione per il terreno scivoloso a causa dell’umidità, è tempo di derby. Il Giovanile Centallo, provvisoriamente primo a quota 6, ospita proprio l’Area Calcio, che ha gli stessi punti dei centallesi ma ancora un match da recuperare.

In serie D, come previsto, vittoria a tavolino per 6-0 del Futsal Busca sulla Pro Savigliano, che pensando che si giocasse un altro giorno, non si è presentata al match. Respinto il reclamo dei saviglianesi per l’assenza del direttore di gara, arrivato con un po’ di ritardo solo perché il campo di gioco si trovava in una struttura al coperto adiacente al luogo della designazione. Si riparte con la terza giornata in programma tra sabato, domenica e lunedì. Sabato in campo il Savigliano che ospita il Garino, domenica si sfidano Academy Torino e Don Bosco Agnelli, lunedì il clou con i derby tra Futsal Busca e la capolista Bisalta, tra Langa Calcio e Albese e tra Salice e Pro Savigliano.