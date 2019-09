40 anni di Biemmedue: grande festa stellata a Cherasco

Una grande festa, nel cuore di quella Cherasco della quale è da 40 anni orgoglio imprenditoriale. La Biemmedue nella giornata di ieri ha voluto spegnere idealmente le 40 candeline sulla torta nella città in cui è nata e con quelle persone che l’hanno aiutata a diventare un punto di riferimento per l’imprenditoria del territorio e non solo. Quella della Biemmedue è una storia che parte da lontano, dal 1979 quando Bonfante Elio, Marengo Franco e Marengo Luciano fondano l’azienda per la commercializzazione in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta generatori d’aria calda e idropulitrici targati Arcom. Da qui l’ascesa è costante, nel 1982 la Biemmedue rileva le attrezzature della Arcom ed inizia la produzione di generatori d’aria calda e Idropulitrici per il mercato locale ed italiano, nel 1984 grazie al Sig. Charles Wittmer inizia a fare capolino sul mercato internazionale, e continua a crescere… Sino al 2003 quando il 100% delle azioni dell’azienda vengono acquisite dai fratelli Mariano e Pier Antonio Costamagna, aprendo di fatto un nuovo importantissimo capitolo nella storia dell’azienda. Che due anni più tardi acquista un ramo dell’Azienda Batclean S.r.l. di Summaga di Portogruaro (VE), produttrice di motospazzatrici e nel 2006 va addirittura ad affiancare il proprio nome con quello delle Olimpiadi Invernali di Torino, divenendo fornitore ufficiale di General Electric Co.(main sponsor dell’evento) con i suoi generatori di aria calda che hanno riscaldato tutte le strutture dei siti Olimpici.

Quindi ancora acquisizioni, l’azienda Solo di Codogno produttrice di Aspiratori e Monospazzole, la Steamtech di Adro (BS), l’Mtm Hydro e l’Ars Elettromeccanica… Una storia di successi, raccontata in un’esposizione allestita per l’occasione a Cherasco all’entrata del PalaBiemmedue allestito in Piazza degli Alpini dove è andata in scena la vera e propria festa dal titolo “La forza degli elementi”.

Una festa accompagnata da una cena stellata a cura di Francesco Oberto (Da Francesco a Cherasco) e Fabrizio Tesse (Ristorante Carignano, Torino ; Le Rei a Serralunga d’Alba), con intrattenimenti e spettacoli a fare da cornice alla cena di gala. Che non poteva avere nella famiglia Costamagna eccellenti padroni di casa, con il Presidente Mariano Costamagna che ha dichiarato “40 anni fa è stata fondata un’azienda orgoglio della città di Cherasco e dell’Unione Industriale della Provincia di Cuneo. Grazie agli agenti, ai clienti e ai fornitori italiani ed esteri che negli anni ci hanno seguito e hanno creduto in Biemmedue fanno parte integrante dell’azienda, hanno fatto conoscere i prodotti decretandone il successo sul mercato. Grazie agli amici che festeggiano con noi i primi 40 anni di attività, stiamo già pensando ai prossimi 40 quindi segnatelo sull’agenda che siete già tutti invitati. Grazie a tutti i collaboratori che negli anni si sono adoperati per far crescere l’azienda e a renderla ciò che è ora, un’importante realtà a livello mondiale. Il successo è come una minestra, servono tanti ingredienti per fare qualcosa di buono, l’attaccamento all’azienda che vedo nei nostri collaboratori è uno degli ingredienti del successo dell’impresa ed è anche un motivo di orgoglio e distinzione”.

Il nipote Marco, Amministratore Delegato di Biemmedue, ha letto invece una toccante lettera d’amore alla sua azienda. “Sono trascorsi 16 anni da quando ci hanno presentati, il nostro è stato metaforicamente parlando un fidanzamento lampo perchè non ci siamo scelti, non abbiamo avuto il tempo di conoscerci e di frequentarci come nei normali rapporti di fidanzamento, che già eravamo sposati. 1 luglio 2003. Francamente avrei preferito il 4 luglio, data in cui festeggio tutte le ricorrenze fondamentali della mia vita, ma tu non potevi attendere oltre” – recita emozionato – A te piace il freddo ma quello nessuno di noi può garantirtelo, ecco che allora insieme abbiamo deciso di differenziare, sia il nostro core business andando ad aprire e scoprire nuovi mercati e nuove applicazioni nel riscaldamento, sia ne settore pulizia con le diverse acquisizioni che abbiamo realizzato. Realtà industriali che abbiamo deciso di trasferire a Cherasco, ma la famiglia non è completa se non si hanno figli da accudire, ecco allora le acquisizioni di ARS e Mtm Hydro cosìcchè insieme formiamo un gruppo che garantisce lavoro a 400 persone, perchè diciamoci la verità, questa è la cosa più bella della nostra relazione, e la cosa più importante, poter garantire lavoro a tante famiglie e cercare di preoccuparci anche del benessere del nostro territorio”.

