Cervere: rifacimento Strada Apparizione e parcheggio della palestra scolastica, al via i cantieri

Rush d’agosto per far partire con l’avanzo di amministrazione 2018 i cantieri inclusi nel programma politico – amministrativo presentato ai Cerveresi nelle elezioni del 26 maggio e al nuovo Consiglio comunale successivamente insediato.

Su proposta del Vicesindaco con delega a lavori pubblici e viabilità Davide Rinero, la Giunta municipale ha approvato due distinti progetti, a carattere definitivo-esecutivo, rispettivamente per il secondo tratto di rifacimento di Strada Apparizione, in località Tetti Paglieri, e per la realizzazione di un’area a parcheggio a favore della Scuola media e della palestra di via Adua.

Entrambi i progetti, presentati dall’ufficio tecnico comunale, si basano sull’utilizzo della quota disponibile e non vincolata del risultato della gestione di bilancio dell’esercizio 2018, con l’obiettivo di reinvestire nel territorio di Cervere risorse preziose e patrimonio della stessa comunità cittadina.

“Un preciso impegno che, per trasparenza e correttezza, avevamo assunto prima delle elezioni, già in sede di Rendiconto dello scorso esercizio finanziario, e indicato nel documento programmatico della lista civica Cervere per il Bene Comune. I progetti che prenderanno avvio, utilizzando tutte le opportunità offerte dalle procedure di legge per il celere compimento delle opere previste e per la creazione di possibilità di lavoro per l’economia edilizia locale, vanno nella direzione di valorizzare, rafforzare e completare il patrimonio infrastrutturale esistente per aumentarne le condizioni di accessibilità e utilizzabilità da parte dell’utenza e della cittadinanza”, dichiara il Sindaco Corrado Marchisio.

Mentre per il rifacimento del lotto specificato di strada Apparizione si stima una spesa di 45.000 euro, per la messa a punto del parcheggio, destinato a favorire l’arrivo agevole e sicuro sia alle Medie che alla Palestra scolastica di via Adua, il progetto impegna fondi per 70.000 euro.

Tutti e due i lavori saranno realizzati con la procedura dell’affidamento diretto nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali in tema di appalti di più contenuta entità economica ma molto rilevanti per la qualità della vita e la sicurezza.

c.s.