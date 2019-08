Calcio a 5 – Serie B: Rhibo Fossano al lavoro per preparare la nuova stagione (GUARDA LE FOTO)

A poco più di un mese dall’inizio del campionato, la Rhibo Fossano inizia la sua preparazione in vista di una stagione insidiosa, ricca sicuramente di grande spettacolo.

Sulle spalle del suo nuovo capitano, la Rhibo riprende gli allenamenti in preparazione della nuova stagione che vedrà la squadra impegnata nel Girone A di Serie B.

Alcuni nuovi innesti permetteranno alla squadra di mister Bosio di migliorare ciò che già di buono era stato fatto lo scorso anno, in più vedremo la fascia di capitano cambiare braccio: quest’anno al timone ci sarà Antonio Richichi.

Non bisogna però, ovviamente, abbassare la guardia dato che il primo test di stagione sarà il 7 settembre in un’amichevole molto prestigiosa: la Rhibo Calcio affronta la Futsal Genoa in una sfida che promette spettacolo.

A seguire il campionato che inizierà sabato 5 ottobre e concludendosi poi il 4 aprile. Altro impegno a settembre sarà riguardante la Coppa di Divisione contro Aosta il 17, solamente quattro giorni dopo la squadra di Fossano scenderà di nuovo in campo per la Coppa Italia nel triangolare tra Rhibo Orange e Elledi.

Di seguito alleghiamo anche la prima squadra che andrà ad affrontare la nuova stagione, in attesa di alcuni colpi di mercato sia in entrata che in uscita.

RHIBO FOSSANO 2019/20:

Portieri: Casalone Luca, Cafagna Luca

Giocatori in movimento: Adil Edlani, Richichi Antonio, Viale Davide, Radaelli Douglas, Gerlotto Matteo, Vada Federico, Modafferi Nicola, Forte Andrea, Bergia Luca, Goubial Ayman, Hicri Amed.