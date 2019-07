Calcio Giovanile: il Busca 1920 è Coerver® Partner Club

Dalla stagione 2019/2020 anche il Busca 1920 sarà Coerver® Partner Club, ovvero centro tecnico Coerver® Coaching per quanto concerne il settore giovanile.

L‘annuncio è arrivato nella serata di ieri, giovedì 18 luglio, alla presenza del Presidente Gabriele Rosso, del DG Luca Bosio, di Roberto Basso (Responsabile Settore Giovanile Busca 1920), di Gianlorenzo Marro (Direttore Tecnico Busca 1920) e di Mauro Grassini, che hanno fatto gli onori di casa, accogliendo Alfonso Manfra, Direttore Nazionale area Piemonte Coaching Sport Italia®, ed i suoi collaboratori.

Con loro, anche Paolo Gattino, Presidente del Salice Calcio, Danilo Toti (Ds Salice Calcio e Responsabile Provinciale Coaching Sport Italia®) e Roberto Aimo, Direttore Tecnico della Monregale Calcio, in rappresentanza delle uniche due società cuneesi che già avevano introdotto questa specifica metodologia di allenamento negli scorsi anni.

Il progetto Partner Club permetterà ad ogni società di usufruire, in più incontri durante l’anno, della presenza di un Direttore Tecnico Coerver® Coaching che, attraverso incontri pratici sul campo, lezioni in aula e confronti continuativi, garantirà una crescita coerente per tutto il settore giovanile, proponendo agli allenatori ulteriori strumenti metodologici per lavorare con i ragazzi ed ai ragazzi un monitoraggio della loro crescita, il tutto grazie anche ad una serie d’interventi mirati.

Definita la metodologia numero uno al mondo per lo sviluppo tecnico del giovane calciatore, il Coerver® Coaching è un sistema di allenamento, nato nel 1984, dedicato a giovani calciatori dai 5 ai 16 anni e basato sul miglioramento delle abilità tecniche, tattiche, coordinative e condizionali di ogni partecipante. Presente in tutti i continenti e raccomandato da diversi top club internazionali e federazioni, il suo obiettivo è sviluppare giocatori abili, creativi, in grado di risolvere situazioni individualmente o in collettivo.

Il Coerver® Coaching è un sistema “more than football” non insegna solo calcio, è molto attento anche alle Social Skills indispensabili per una corretta crescita e maturazione dei giocatori. Coaching Sport Italia® è la società che ha la licenza in esclusiva per l’Italia della metodologia e che da 5 anni lavora alla sua diffusione sul territorio. Il suo contributo non si ferma al solo Coerver® organizza infatti diversi tornei residenziali e organizza esperienze turistico sportive in Italia e nel mondo.