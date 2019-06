Calcio Giovanile: Busca 1920, una trasferta ad Annecy per inaugurare un nuovo gemellaggio

E‘ stato un weekend del tutto particolare, quello appena trascorso, per gli Esordienti 2006 del Busca 1920, che hanno preso parte alla trasferta in terra francese, atto di nascita ufficiale del gemellaggio con la società locale dell‘USAV Annecy-le-Vieux.

I ragazzi, accompagnati dai tecnici e da una buona schiera di dirigenti, sono stati accolti dai pari età transalpini e dalle loro famiglie nella giornata di venerdì ed hanno partecipato alla festa di fine anno del club, disputando alcune partite amichevoli nel corso del torneo organizzato dall‘USAV.

Il momento-clou è stato rappresentato dall‘atto di avvio del gemellaggio: una semplice stretta di mano tra il presidente del club francese Didier Marel ed il Direttore Generale Luca Bosio, che ha sancito l‘unione d‘intenti tra le due società.

A seguire tanto divertimento in compagnia ed anche un po‘ di turismo, nell‘affascinante location della “piccola Venezia”, com‘è comunemente conosciuta Annecy.

In cosa consisterà questa nuova relazione? A spiegarlo è Luca Bosio, presente alla tre giorni a capo della delegazione dei quaranta buschesi presenti: “Questo nuovo legame vuole essere uno stimolo di crescita in due direzioni: per la società Busca, che potrà confrontarsi con una realtà molto avanzata, all‘avanguardia per il settore giovanile, con più di 400 iscritti, e per i nostri ragazzi, che riceveranno l‘impulso della trasferta all‘estero come occasione per conoscere una cultura diversa per alcuni aspetti ed i coetanei francesi. Ringrazio tutta la società dell‘USAV ed in particolare Didier Marel, una persona squisita. Siamo certi che sarà l‘inizio di una grande collaborazione”.

Busca ed Annecy si sono date appuntamento per i prossimi mesi: in programma una doppia trasferta annuale per i grigi, con diverse annate di ragazzi, ricambiata dalla permanenza in Piemonte del gruppo francese, già ospite al “Berardo” per il torneo dello scorso 25 aprile. L‘inizio di una nuova amicizia, all‘insegna del pallone.