Il calcio regionale si ferma per la Pasqua: gli auguri di Christian Mossino

Tempo di pausa e di festeggiamenti per tutto il calcio ed in particolar modo per il calcio regionale piemontese, che si ferma per la Pasqua.

Riportiamo, di seguito, gli auguri istituzionali di Christian Mossino, Presidente del Comitato Piemonte-VdA della Lega Nazionale Dilettanti.

“Desidero porgere i miei più sinceri Auguri per una Pasqua felice e serena a tutti coloro che a vario titolo operano nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile piemontese e valdostano. Il mio auspicio è che questi giorni possano essere trascorsi in armonia, accompagnati da sani valori di pace e fratellanza e che contraddistinguono le imminenti festività.

Ci avviciniamo alla fine dei campionati e, quindi, il momento topico dell’anno può generare comprensibili tensioni che in ogni caso non possono e non devono superare il confine del sano agonismo e senza dimenticare comportamenti ed atteggiamenti di fair play in campo e fuori.

Dobbiamo essere noi per primi, ancora una volta, i promotori dello spirito sportivo, educativo e sociale, che è alla base della cultura del calcio dilettantistico e giovanile a tutti i livelli.

Che sia per tutti Voi una Buona Pasqua.

Il Presidente

Christian Mossino”