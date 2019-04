TDR 2019 – Volano Piemonte VdA Femminile e Giovanissimi, pari Juniores, ko gli Allievi

Domenica in chiaro-scuro per le Rappresentative di Piemonte e VDA nella seconda giornata del Torneo delle Regioni 2019, in corso nel Lazio. Bene gli Under 15 di Giorgio Tonino che vincono 0-2 sui pari età dell’Emilia Romagna: a segno Sapone e Masella, piemontesi a quota 4 nel Girone E.

Male invece gli Under 17 di Claudio Frasca che cadono 1-2 dopo un brutto primo tempo, nonostante una ripresa a senso unico: formazione sabauda non ancora eliminata, con un punto in due partite, ma domani dovranno vincere con almeno due gol di scarto e sperare che Campania ed Emilia Romagna si annullino a vicenda.

Bene, molto bene, le ragazze della Rappresentativa Femminile che vincono 2-0 con le reti di Mellano e Aloi, restando a punteggio pieno e vedendo il secondo turno.

Pareggio, infine, per gli Under 19: non poco rammarico per gli uomini di Frattolillo che, sempre contro l’Emilia Romagna, erano passati in vantaggio con Bonura, per poi farsi rimontare da Assoun.

UNDER 15

EMILIA ROMAGNA – PIEMONTE V.A. 0-2

RETI (2-0): 17′ Sapone (P), 36′ st Masella (P).

EMILIA ROMAGNA (3-5-2): Pollini; Cautaro, Pieraccini, Cicognani; Berti (14′ st Cecere), Rossi (1′ st Rossi), Manghi (24′ st Azzi), Foderaro (7′ st Esposito), Pontellini (19′ st Romanciuc); Pungelli (9′ st Ravaioli), Cotrufo (1′ st Caffarra). A disp: Roveran, Marchetta, Tonziello. All. Barbieri.

PIEMONTE V.A. (4-3-3): Bellucci; Peretti, Macanthony, Iosif, Arduino; Sapone (21′ st Sottil), Guarnieri, D’Elia; Chiaria (30′ st Pitoni), Romano (35′ st Marras), Vander Elst (28′ st Masella). A disp: Cedoloni, D’Attoli, Beltrami, Pipicella, Viano. All. Tonino.

AMMONITI: 14′ Pieraccini (E), 33′ Sapone (P), 16′ st Arduino (P), 37′ st D’Elia (P).

UNDER 17

EMILIA ROMAGNA – PIEMONTE V.A. 2-1

RETI (2-0, 2-1): 2′ pt e 18′ Cremonini (E), 10′ st rig. Morone (P)

EMILIA ROMAGNA (4-4-2): Tosi; Apparuti (27′ st Benini), Bedei, Mattioli, Marzocchi (6′ st Galassi); Morchid, Motoc (38′ st Vallocchia), Raj (14′ st Tatani), Mantovani (19′ st Bernabei); Errichiello (12′ st Bernardi), Cremonini (40′ st Sipone). A disp. Cavazzoli, Zannoni. All. Evangelisti.

PIEMONTE V.A. (4-3-2-1): Benfadel; Cerrone (12′ st Laforge) , Pavia, Novo, Arkaxhiu (1′ st Morone); Dagasso, Todaro (35′ Nania), Gerbino; Lapis, Sbriccoli; Sall (35′ Cagia). A disp. Ariaudo, Bernocco, Di Carlo, Mazzara. All. Frasca.

AMMONITI: Sall (P), Pavia (P), Sbriccoli (P), Morone (P), Bernardi (E), Tatani (E).

FEMMINILE

EMILIA ROMAGNA – PIEMONTE V.A. 0-2

RETI (2-0): pt 33′ Mellano (P), 34′ st Aloi (P).

EMILIA ROMAGNA (3-5-2): Ravanetti (1′ st Giorgi); Augello, Alfieri, Filippini; Alemanno (5′ st Vioni), Filippini, Braga (5′ st Baccanti), Simone, Sattin (5′ st Boselli); Manfreda (17′ st Cocconi), Abouziane. A disp: Oliveri, Bonacini, Martello, Lombardi. All. Gieri.

PIEMONTE V.A. (4-2-1-3): De Filippo; Faudella (29′ st Frasson), Sala, Sorleto (7′ st Beccaria), Ottone; Ponzio (23′ st Oberoffer), Colombero; Aloi; Mellano, Accoliti (12′ st Papagna) , Gennari. A disp: Serale, Ghibaudo, Biggi, Zecchino. All. Riccardi.

AMMONITI: 31′ Alemanni (P).

UNDER 19

EMILIA ROMAGNA – PIEMONTE V.A. 1-1

RETI (0-1, 1-1): 17′ st Bonura (P), 23′ st Assouan (E).

EMILIA ROMAGNA (4-3-3): Sorzi; Sango, Moretti, Bertoli, Bottioni (21′ st Marongiu); Taoussi, Bertoni (27′ st Capitanio), Alessandrini; Jassey, Kulluri (3′ st Zagari), Santucci (15′ st Assouan). A disp. Menozzi, Bartorelli, Benini, Lanzoni. All. Ammoniaci.

PIEMONTE V.A. (4-2-3-1): Zeggio; Ottina (21′ st Soplantai), Scotto, Rabuffi, Lupo; Gatto, Benincaso (6′ st D’Ippolito); Giraudo (27′ st Salerno), Gerardi (1′ st Dieye), Bonura (31′ st Chiappino); Galvagno. A disp. Cecconello, Nicoletta, Paris. All. Frattolillo.

AMMONITI: Bertoni (E), Zagari (E), Ottina (P), Gatti (P), Giraudo (P), D’Ippolito (P).